Українка, яку розшукувала французька сім'я, знайшлася: як зараз живе Ірина і чи готова до зустрічі

Мадам Аляр помилилась, коли почула про життя дівчинки у Києві, вона жила в Кременчуці.

Родина Алляр з містечка Мервіль шукала дівчинку Іру, яка двічі гостювала в них у далекому 93- 94 роках. ТСН розказала про них у неділю і вже за кілька днів історія отримала продовження.

У 93-тьому тоді десятирічна Іра приїздила до них на оздоровлення за програмою “Діти Чорнобиля”.

Сюжет отримав чималого розголосу, Лідії Таран в особисті повідомлення хтось анонімно надіслав фото вже дорослої Іри та її номер телефону. Жінка підтвердила, що історія справді про неї.

“З початком війни я з дітьми переїхала до Німеччини, спочатку до Польщі і потім за допомогою волонтерів, ми опинились у Німеччині. У мене двоє дітей – дівчинці - 17, хлопчику - 5”, - розповідає вже 39-річна Ірина Дмитриченко.

Про те що її шукає вся Україна, їй сказала мама. “Я збираюсь на роботу, пів на шосту ранку. Каже, Іра, подивись, тебе шукають французи. Я зрозуміти не можу, бо я сонна, бачу свої дитячі фото…”,- пригадує вона.

Мадам Алляр помилилась, коли почула про життя дівчинки у Києві, вона жила в Кременчуці. Саме туди родина ліквідатора Віталія та Євгенії Ямщикових переїхали після аварії, хоча Іра народилась в Чорнобилі, а її батько до останнього їздив і працював на ЧАЕС вахтовим методом.

Зараз Іра викладає англійську та німецьку українським дитям в Баварії. “Моя мета була не відсиджуватися, бо мені треба годувати двох дітей, бо я одна. Я вдова! Потрібно було знайти роботу. На сайті Міносвіти Баварії я заповнила анкету, додала копії дипломів, і за 2 тижні мені зателефонував директор школи і запросив на співбесіду”, - розповідає Ірина.

Свої поїздки до Франції жінка згадує, як “кіно”. “Родина була велика і наскільки цінуються ці традиції, коли всі разом на Новий рік і на Різдво, всі зібрались разом. Було день народження дідуся, це як показують у фільмах, на зеленій галявині, це було весело, легко”, - пригадує Ірина.

Команда ТСН влаштувала зустріч мадам Алляр і Ірини просто під час марафону "Єдині новин". Вони поспілкувались, Ірина подякувала, що були вони гостинними до неї в 90-ті і показали їй "інший світ". Вони також домовились, що вже на Різдво Ірина завітає у гості до французької родини знову.

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