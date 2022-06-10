Українку затягнуло серпанком: мешканці передмістя Києва скаржаться на запах гару (фото)

Передмістя столиці затягнуло серпанком та запахом гару.

Як розповіли ТСН.ua очевидці, наразі це явище можна спостерігати в Обухівському районі – у місті Українка.

Проте, що саме є причиною такого явище наразі невідомо.

Варто зазначити, що раніше жителі Українки постійно скаржилися на чорний дим, який йде з місцевої теплоелектростанції. Неодноразово люди звертались до екологічних інспекцій, контрольних органів. Однак, чи є причиною задимлення це сьогодні, достеменно невідомо.

Також через спеку ДСНС попереджала про пожежну небезпеку, однак повідомлення про займання лісу чи трави у районі наразі немає.

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про спеку та, як наслідок, пожежну небезпеку майже у всіх областях України.

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