Українку затягнуло серпанком: мешканці передмістя Києва скаржаться на запах гару (фото)

Передмістя столиці затягнуло серпанком та запахом гару.
Як розповіли ТСН.ua очевидці, наразі це явище можна спостерігати в Обухівському районі – у місті Українка.
Проте, що саме є причиною такого явище наразі невідомо.
Варто зазначити, що раніше жителі Українки постійно скаржилися на чорний дим, який йде з місцевої теплоелектростанції. Неодноразово люди звертались до екологічних інспекцій, контрольних органів. Однак, чи є причиною задимлення це сьогодні, достеменно невідомо.
Також через спеку ДСНС попереджала про пожежну небезпеку, однак повідомлення про займання лісу чи трави у районі наразі немає.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про спеку та, як наслідок, пожежну небезпеку майже у всіх областях України.
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