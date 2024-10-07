Українку зняли з міжнародного конкурсу, бо вона розповіла про злочини Росії: шокувальні подробиці

Україна у різні способи має показувати злочини Росії і лише так зможе відібрати у неї голос.

Російський симпатик війни опинився в кріслі журі на цирковому фестивалі в Італії, а в Міжнародному олімпійському комітеті заговорили про можливе повернення росіян.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Прихильник Путіна та російських вбиць був членом журі в Італії

Українська циркова артистка з'явилась на сцені з прапором на плечах та написом – "Нікулін підтримує російську агресію".

Анна Петренко розповіла про злочини Росії

Такий протест українка Анна Петренко влаштувала на цирковому фестивалі в Італії. Каже, у перший день, організатори оголосили, що у журі буде - Максим Нікулін. Це син радянського актора, який нині очолює московський цирк і активно підтримує політику Путіна. Її, єдитну українку-учасницю про це не попередили.

Тож Анна вирішила влаштувати "сюрприз" гостю. Замість показу програми – розповісти глядачам про діяльність Нікуліна.

"Насправді, у залі була абсолютна тиша. Всі мовчали і ніхто не аплодував і не реагував", - каже вона.

За лічені хвилі після появи Анни із фото - світло на сцені вимкнули, однак дівчина пішла до глядачів і почала роздавати фото, де російський член журі позує із військовими окупанта.

"Вже потім мені почали писати люди, що вони розуміють, чому я так зробила. І я побачила фото на руках у людини, де йшлося, що Нікулін підтримує агресію", - каже Анна.

Анну зняли із змагань. А самі організатори заявили, що мистецтво нібито поза політикою. Утім артистка із цим не погоджується. Особливо, коли така "аполітична" людина позує із російськими військовими-убивцями.

Анна Петренко

Міжнародний олімпійський комітет хоче повернути росіян

Цього ж таки тижня галасу наробила і заява віце-президента Міжнародного олімпійського комітету, Хуана Антоніо Самаранча-молодшого. МОК, твердить, хотів би якнайшвидше переглянути реінтеграцію російського олімпійського комітету. Якщо, звісно, той приведе у порядок "норми відповідності". За цим нейтральним формулюванням, нагадують у Міністерстві молоді та спорту насправді ховається злочинна дія росіян.

Мінспорту та МЗС засудили заяву, а Самранча запросили до України, аби той подивився, як що окупант робить із Україною і спортом зокрема.

"Росіяни убили сотні українських спорстменів, зруйнували тисячі залів, знищили стадіони і щодня продовжують це робити", - кажуть в Україні.

Росіяни вбили батька української дзюдоїстки

Чимало із них – взагалі числяться в армії. Дзюдоїстка Анастасія Чижевська наводить приклад – в її ваговій категорії виступає росіянка, яка взагалі проходила військовиий вишкіл.

"І як можна виходити на одну арену із тими, хто фактично убив твого батька", - каже вона.

У самої Анастасії війна забрала найцінніше. Під час повномасштабного вторгнення спортсменка втратила батька. Ще 2014 він пішов на фронт добровольцем, коли росіяни окупували рідну Луганщину. Родина Анастасії вимушена була перебралася до Ірпеня, куди росіяни також дісталися 2024 року. В перші дні повномасштабного вторгнення її родина ледь устигла виїхати до столиці. А батько – пішов спочатку в ТРО, а потім воював у складі ЗСУ. Ворог убив його на Бахмутському напрямі.

"Вони двічі знищили наш будинок, вони знищили зал у якому тренувалась. І найболючіше – вони забрали життя мого батька. Я не розумію, як таких людей можна бачити на змаганнях", - каже Анастасія.

Анастасія Чижевська

Росія використуває всі можливості для пропаганди

Росія нині намагається використати будь-які майданчики, аби отримати голос. Це і спорт, і мистецтво, і кіно, нагадують в Українському інституті. Це установа, що займається культурною дипломатією нашої держави. Кажуть, один із останніх прикладів– фестиваль у Торонто, де мали показати стрічку російської пропагандистки Трофімової "Росіяни на війні".

"Він не показує військових злочинів росіян. І тим самим створює хибне враження про те, що насправді відбувається. Як злочини чинять окупанти", - каже Володимир Шейко.

Агресор, каже Володимир, користується тим, що світ навіть в умовах війни намагається дотримуватися балансу. Дає слово окупанту, хоча той транслює відверту брехню та неправду. Україна та українці активно намагаються протистояти цьому. Наприклад, чимало показів російських пропагандистських стрічок у Європі та світі скасовували. Але це – лише частина справи.

Художні стрічки, документалістика, мистецькі перфоманси і постійні нагадування про злочини ворога - Україна у різні способи має показувати злочини Росії і лише так зможе відібрати у неї голос. І зробити так, аби прихильники окупанта сиділи не у журі чи на спортивних аренах – а на лаві підсудних у міжнародному трибуналі.

Лізуть в усі щілини! Як прибрати окупантів зі спорту, культури та мистецтва

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