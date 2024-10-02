Україною шириться ще одна стихія: фото, відео

Пилова буря з Каспійської низовини почала накривати Україну від понеділка.

У Києві повітря не забруднене. Всі показники нині у нормі і надмірного пилу в атмосфері через піщану бурю з Каспійської низовини поки не фіксують.

Про це ТСН повідомив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак — йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Аліни Лісової.

Першіння у горлі, пощіпування слизової очей та погана видимість на дорозі. Такі наслідки піщаної стихії команда ТСН зафіксувала на Херсонщині.

"Таке враження, ніби в очі насипали піску", — каже кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Пилова буря з Каспійської низовини почала накривати Україну від понеділка. Першими запилило Сумщину, Полтавщину, Харківщину, Дніпропетровщину та Миколаївщину. Місцеві у соцмережах скаржилися, що їм важко дихати. І показували дерева, автівки та дороги, вкриті рудою курявою.

Фахівці прогнозували, що пилова буря з Каспійської низовини буде накривати нашу країну хвилями впродовж усього тижня. А Києва дістанеться до середи. Пил може стати додатковим чинником погіршення стану повітря, яке і так забруднене гаром від пожеж, що вирували навколо столиці у вересні.

Пилова буря на Херсонщині

Синоптики прогнозують — до Києва пилова буря може дістатися вже ослабленою. Але варто дотримуватися порад медиків, щонайменше, до п'ятниці: пил наступає хвилями, тому ситуація може змінитися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 2 жовтня. Масована атака Ірану на Ізраїль! Зачистка ворога в Миколаївці

Читайте також: