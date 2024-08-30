Україною шириться лихоманка Західного Нілу, є перші жертви: які симптоми та лікування

Україною шириться лихоманка Західного Нілу. На жаль, вже є перші жертви.

Які симптоми цієї хвороби, як вона передається та лікується, розбирався ТСН.ua.

Скільки хворих зафіксовано у Києві

Від 1 червня 2024 року у Свято-Михайлівській клінічній лікарні Києва на лікуванні перебували 17 пацієнтів із підтвердженим діагнозом лихоманка Західного Нілу. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Скільки жертв

За словами посадовиці, серед хворих – 10 чоловіків і сім жінок. Це мешканці різних районів столиці, двоє з них – мешканці Київської та Черкаської областей. Вони потребували стаціонарного лікування через важкість стану. На жаль, трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення лихоманки – менінгоенцефаліт.

Чим небезпечний

В Україні вірус лихоманки Західного Нілу віднесений до першої групи особливо небезпечних і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до четвертої групи ризику. За своєю будовою вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти, та вірусу лихоманки Денге.

Як передається

Головним джерелом і резервуаром лихоманки Західного Нілу в природі є птахи (переважно перелітні), у крові яких високі концентрації вірусу циркулюють від 14 до 200 днів. Переносники захворювання – певні види комарів, що інфікуються під час харчування кров’ю, а потім з укусами можуть інфікувати тварину або людину. Вкрай рідко в людей можливе контактне зараження кров’ю хворих тварин.

Симптоми та перебіг

Хвороба починається гостро – з ознобу і швидкого підвищення температури тіла, що супроводжується симптомами інтоксикації. Гарячковий період триває від двох до шести днів. Загалом клінічний перебіг хвороби сприятливий. У важких формах може розвиватися менінгіт або енцефаліт.

Як лікувати

Специфічної терапії наразі не існує. Лікування лихоманки Західного Нілу симптоматичне.

"Тож поради звичайні: як і за будь-якого захворювання, за перших його ознак звертайтеся до лікаря та лікуйтеся під наглядом фахівця, повідомляючи йому про всі зміни свого стану. А щоб мінімізувати ризики саме лихоманки Західного Нілу, встановіть удома москітні сітки, використовуйте репеленти, на прогулянку (особливо до парків і лісових зон відпочинку) одягайте речі, що максимально прикривають тіло", – зазначила Валентина Гінзбург.

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА наголосила, що зі зниженням температури повітря та зникненням комарів небезпека лихоманки знижується майже до нуля.

Нагадаємо, медики б'ють на сполох: небезпечна лихоманка Денге захоплює південь Європи, США та Африку.

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