Українська Атлантида: що подивитися та де відпочити у дивовижній Бакоті, якої вже немає на мапах (фото)

Бакота – це затоплене село на Хмельниччині, якого вже немає на мапах. У 1981 році місцевість пішла під воду через будівництво Новодністровської ГЕС. Бакотську затоку місцеві прозвали “українською атлантидою”. Надзвичайний краєвид – безмежна вода серед скель, зелених пагорбів та майже дика природа – притягує сюди туристів.

Сайт ТСН.ua розповідає, як дістатися, що подивитися та скільки коштує зупинитися біля Бакотської затоки.

Як дістатися до Бакоти

Бакотська затока розташована за 55 кілометрів від Кам’янець-Подільська та за 106 кілометрів від Хмельницького.

Потягом

Дістатися до них потягом можна майже з усіх великих міст України. Наприклад, з Києва до Кам’янець-Подільська можна доїхати нічним потягом. Найдешевший квиток на нього коштує 165 грн. Доїхати в купе коштуватиме 351 грн, люксі – 800 грн.

Також можна сісти на потяг з Києва до Хмельницького. Таких курсує аж шість на добу. Найдешевший квиток за напрямком “Київ-Пасажирський-Хмельницький” коштує 165 грн. Квиток у купе – 377 грн.

З Києва через Хмельницький також курсують потяги на Львів, Рахів, Ужгород, Перемишль та Чоп. Тому придбати квиток на необхідну дату та час буде легко.

Бакота на мапі / Фото: Google Maps

Маршруткою

З Кам'янець-Подільського та Хмельницького щоденно курсують маршрутки до Старої Ушиці. Щоб дістатися до Бакоти, необхідно вийти на повороті до Бакоти (вказівник "Бакотський скельний монастир"), далі пішки йти до зупинки і повернути ліворуч до Бакотського монастиря.

Машиною

Найпростіше доїхати до Бакотської затоки на власному автомобілі. Їхати з Кам’янець-Подільського треба дорогою на Стару Ушицю. Після села Грушка, через 5 км, на трасі розташований вказівник "Бакотський скельний монастир". За ним повернути праворуч, доїхати до зупинки і повернути ліворуч до Бакотського монастиря.

З Хмельницького треба рухатися у напрямку міста Дунаївці, потім з'їхати на трасу Т2303 і так само рухатися до Старої Ушиці.

З Києва туристам радять їхати через Вінницю – дорога тут краща.

Бакота / Фото: karpatium.com.ua

Де зупинитися

Намети і кемпінги

Ця місцевість ідеальна для відпочинку у наметах або в спеціальному кемпінгу, адже навколо лише природа та неймовірні краєвиди. Для цього необхідно запастися спальним мішком, достатньою кількістю води, засобом проти комах, аптечкою та зручним і відповідним до погоди одягом. А також продуктами, адже найближчий магазин розташований за кілька кілометрів. У деяких місцях понад берегом можна знайти альтанки зі столиком та лавами для зручного відпочинку.

Котеджні містечка

Якщо відпочинок у наметах не для вас, поруч є котеджне містечко. Воно розташоване в мальовничому і тихому місці, біля Бакотської затоки і руїн стародавнього печерного монастиря. Номери коштують від 1600 грн за ніч. Також можна зупинитися в котеджах яхт-клубу на самому березі Дністра. Вартість проживання там стартує від 2300 грн.

Садиби та хостели

В Старій Ушиці, Гораївці чи Колодіївці поруч з Бакотською затокою можна знайти приватні садиби, де здають кімнати чи будинки та хостели за приємними цінами – від 200 грн. Більшості подібних пропозицій на Booking немає, тож краще питати на місці або шукати на туристичному порталі Бакоти.

Що подивитися

Одна з найпопулярніших туристичних точок Бакоти – Скельний монастир. Це фактично єдиний давній об’єкт, який вцілів після затоплення села. Він складається з трьох печер та ніші, які можна оглянути самостійно.

Скельний монастир на Бакоті / Фото: vidviday.ua

Трохи нижче монастиря розташовані так звані цілющі джерела. Вода там має добрий смак, і навіть влітку вона прохолодна.

Найкращий оглядовий майданчик на Бакотський залив розташований над монастирем – це Біла гора. Тут облаштовано кілька місць, звідки можна безпечно помилуватися краєвидом. Поряд місцеві торгують домашнім квасом та випічкою.

Скельний монастир на Бакоті / Фото: karpatium.com.ua

Якщо ви подорожуєте на власному автомобілі, в 20 км від Бакоти, недалеко від села Лисець, розташований водоспад Бурбун. Влітку та на початку осені це ідеальне місце для фотосесій. Біля водограю можна влаштувати пікнік за обладнаним столиком чи просто на землі.

По дорозі до Бакоти, в селі Грушка, розташований етно-комплекс “Мальоване село” із цікавими спорудами та інтер’єром в українському національному стилі. Там можна зазирнути в сторічну стародавню хату садибу-музей, напитися з 700-річної криниці з цілющою водою та придбати сувеніри.

Джерело на Бакоті / Фото: vidviday.ua

Чим зайнятися на Бакоті

Туристам на Бакоті пропонують багато варіантів екскурсій та прогулянок на будь-який смак.

Екскурсія до “місця сили”

Серед прихильників езотерики Бакота відома як унікальне “місце сили” з надзвичайною енергетикою. Старожил нині затопленого села, місцевий краєзнавець проводить пішохідні екскурсії по Бакоті до найдавнішого печерного монастиря в Україні, який розташований в товщі священної Білої Гори.

Водні прогулянки

Водні прогулянки Бакотською затокою на катері чи теплоході – це чудова можливість побачити Бакоту та Дністровський каньйон з іншого ракурсу. А також відвідати цікаві історичні та природні місця, доступ до яких з суші обмежено або вони частково затоплені. Туристам також пропонують покататися на річковому таксі.

Знайти варіанти прогулянок по Бакотському заливу можна серед місцевих. Зазвичай оголошення про подібні послуги розвішані в “туристичних” місцях. Також відпочинок на воді пропонують в готелях і котеджних містечках.

Активний відпочинок

Один із варіантів активного відпочинку на Бакоті – рафтинг сплав на катамаранах по Дністру. Це не екстремальний, але достатньо веселий водний похід в який ви можете відправитися з друзями або сім'єю.

На Бакоті можна покататися на квадроциках, джипах та сапах. Як варіант – піти в піший тур Дністрійською Стежкою. Це туристичний зелений маршрут територією трьох громад Кам’янеччини, по лівому берегу Дністра.

Познайомитися з подільським регіоном та відвідати цікаві об’єкти, віддалено розташовані один від одного, можна також під час велотурів, які організовують тут для туристів.

Бакота / Фото: karpatium.com.ua

Гастро тури

На Бакоті можна відправитися на крафтові екскурсії та дегустаційні тури на місцеві фермерські господарства з можливістю скуштувати та придбати натуральну локальну продукцію, а саме: елітні овечі сири, вишукані вина, оригинальні козячі шеврети, запашні трав’яні чаї та медові композиції на будь-який смак.

Раніше ми розповідали про ще один маловідомий курорт України – Заліщики. Це невеличке місто в Тернопільській області, розташоване на березі Дністра. Туристичне місце славиться визначними історико-архітектурними пам`ятками та приголомшливою природою.

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