Українська біженка показала соціальне житло в Нідерландах: ви будете здивовані (фото)

Українська біженка показала соціальне житло в Нідерландах / © ТСН

Українська біженка Марія поділилася враженнями від соціального житла в Нідерландах. Дівчина зізналася, що змінила вже три локації та розповіла про кожну з них.

У коментарі сайту ТСН.ua вона пояснила, що після виїзду з Україну приїхала до Амстердаму та звернулася до «Червоного Хреста».

Спочатку в біженців взяли документи і тимчасово поселили у розподільчому готелі в столиці. Там українці прожили три дні.

Житло для українців у Нідерландах / © ТСН

«Третього дня нам знайшли постійну локацію та відправили туди. Це готель для українців у містечку Гітхорн. Кожен має свій номер — вони були на двох та чотирьох. Ми жили вдвох, там також безкоштовно годували», — розповіла ТСН.ua Марія.

Житло для українців у Нідерландах / © ТСН

Житло для українців у Нідерландах / © ТСН

Пізніше для українських біженців, які працюють, запровадили оплату за житло. За словами дівчини, для двох це виходило близько 700 євро (34,2 тисячі гривень).

«Оплату ввели для всіх у Нідерландах. Для тих, хто працює та має можливість оплачувати комуналку. Ті, хто не працюють, одержують зверху ще виплату. Якщо тебе годують на локації, отримуєш виплату 60 євро. Якщо не годують на локації, отримуєш виплату 300 євро на місяць», — пояснила біженка.

Житло для українців у Нідерландах / © ТСН

Житло для українців у Нідерландах / © ТСН

Потім локацію закрили, і українців переселили в кемпінг, розташований у місті Де-Білт поблизу Стенвейка. Марія каже, що локація була схожа на модульний гуртожиток. У кожному будинку було чотири кімнати, кожна мала свій вхід.

Житло для українців у Нідерландах / © ТСН

Житло для українців у Нідерландах / © ТСН

«Розселяли по дві людини. Душ, туалет свій. Окремі будиночки із кухнею. Одна кухня на чотири будинки. Також був окремий будиночок із пралками та сушарками — що в готелі у Гітхорні, що тут на кемпінгу», — розповідає ТСН.ua дівчина.

У готелі та в кемпінгу їй усе подобалось, додає Марія. Однак з кемпінгу довелося виїхати за власним бажанням, пояснює біженка.

Житло для українців у Нідерландах / © ТСН

«Готель закрився, тож переїхали на кемпінг. З кемпінгу ми переїхали за своїм бажанням, бо були жахливі сусіди. І стіни жахливі. Їх було чути постійно. І вони репетували, влаштовували тусовки та пили. На кемпінгу ми прожили півроку», — ділиться Марія.

Житло для українців у Нідерландах / © ТСН

Нещодавно вона повернулася назад у селище Гітхорн. Тут житло для українців також безкоштовне. Платити потрібно лише за комуналку, якщо працюєш.

«Це не готель, це великий двоповерховий будинок. Він здавався раніше, місцеві приїжджали у відпустку чи на вихідні, або якісь заходи тут влаштовували. Тут внизу, на першому поверсі, одна велика загальна кухня. А так просто багато кімнат в будинку. Великі кімнати на двох, на чотирьох, на одну людину», — каже Марія і додає, що зараз умови комфортні і повністю її влаштовують.

Житло для українців у Нідерландах / © ТСН

