Українська лялькарка зшила бойового гусака в образі Бориса Джонсона і від клієнтів немає відбою

Фото перших виробів буквально підірвали Мережу і тепер замовлень у лялькарки на місяці. Одного бойового гусака вона навіть відправили до Лондона, самому Борису Джонсону, йдеться в ТСН.

У бронежилеті, берцях і з високо піднятим дзьобом - це українська біологічна зброя проти рашистів, каже лялькарка Наталя Дремлюга. Ідея зробити декоративного бойового гусака прийшла після безглуздих російських фейків про птахів, як біологічну зброю. «Подивилась кілька фотографій, меми дивилась в Інтернеті, щось цікавеньке, щоб зачепитись. Зробила викройку і почала робити гусей, вдягала я їх у піксель, який лишився від покрою для наших солдатів», - розповідає майстриня.

Майстриня спеціалізується на інтер’єрних ляльках, робить їх із бавовняних тканин, клею, фарби та підручних матеріалів. Бойових гусаків одразу полюбили клієнти, особливо військові та їхні родини.

Після візитів в Україну та особистої підтримки, майстриня вирішила, що один бойовий гусак має бути в образі британського прем’єра Бориса Джонсона.

«Всі ми знаємо, що він дуже допомагає, підтримує нашу країну і він такий цікавий. Багато хто мені пише, що фу-фу-фу, нащо ви це зробили, але більшість кажуть, що їм додає позитиву», - переконує Наталія.

Сотні переглянутих фото, години відео, три дні роботи. Лялькарка каже, що намагалася відтворити не лише зачіску, а й поставу та навіть погляд.

Перші фігурки буквально розхапали клієнти, зараз черга вже на місяці. «Я думала, що за місяць-два, я закінчу це все, але коли Джонсон подав у відставку, чомусь черга зросла в два рази, не знаю коли я зроблю це все», - сміється Наталія.

Через популярність лялькової копії Джонсона Наталя вирішила своїх бойових гусей запатентувати. А одного гусака, що гордо посміхається, лялькарка все ж наважилась відправити до Лондона. Жінка сподівається, Борис Джонсон отримає його до своєї відставки і зберігатиме, як символ симпатії українців.

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