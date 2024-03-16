Українська модель заявила про побої свого ексхлопця та численні погрози: подробиці скандалу (фото, відео)

Аліна Агеєва відверто розповіла про насилля з боку свого хлопця Богдана Леги.
Українська модель Аліна Агеєва заявила, що її хлопець Богдан Лега, з яким вона декілька років була у стосунках, постійно її бив.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
"В мене немає більше моральних та фізичних сил в цьому варитися. В одному пості не зібрати всього, що зробила ця "людина". Я дуже довго мовчала. Але протрезвівши та з наполяганням рідних я це публікую… Богдага Легу мають знати всі", – написала вона.
Дівчина також опублікувала фото із синцями, гематомами та подряпинами.
"У мене вже немає сил… Нехай тут буде наглядна картина того, що таке Богдан Лега та відносини з ним", - йдеться у дописі до фото.
Подробиці скандалу
Богдан та Аліна розійшлися на початку січня 2024 року. За словами дівчини, останньою краплею стало те, що хлопець розбив її телефон та вчергове побив. "Причиною" стало те, що дівчині написав друг, а Богданові це не сподобалось.
Того дня від хлопця Аліну забрала її мама.
Після того, як Аліна Агеєва наважилась розповісти про аб'юзивні стосунки у соцмережі. Богдан почав погрожувати її матері – він записав низку повідомлень з лайкою.
Так, дівчина опублікувала записи, де Богдан попереджає жінку, що викладе контент інтимного характеру та звинуватитуть Аліну у порнобізнесі.
Богдан Лега також погрожував мамі Аліни, що вона більше ніде не зможе працювати, адже він має впливові зв'язки.
Після оприлюднення скандалу багато дівчат почали писати Аліні про те, що Богдан, ще будучи у стосунках з нею, писав їм із пропозиціями інтимного характеру та просив надсилати відверті фото.
Аліна Агеєва також розповіла про те, що квартира, яку вони орендували, постраждала від удару РФ.
Богдан написав про це у Мережі. Волонтери зібрали йому 11 тисяч гривень допомоги. Проте, куди насправді пішли ці гроші, досі достеменно невідомо.
За словами дівчини, Богдан також винен її мамі понад 4 тисячі доларів, адже вона допомогла йому купити дорогу автівку.
Також багато дівчат, які почали писати Аліні після розголосу скандальної історії заявили, що Богдан писав їм про "смерть" своїх батьків. Проте, Аліна Агеєва каже, що вони живі і навіть показала фото.
Нагадаємо, шведська журналістка потрапила у скандал через жарт про біженок з України – посольство вимагає вибачень.
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