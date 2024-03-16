Українська модель заявила про побої свого ексхлопця та численні погрози: подробиці скандалу (фото, відео)

Аліна Агеєва відверто розповіла про насилля з боку свого хлопця Богдана Леги.

Українська модель Аліна Агеєва заявила, що її хлопець Богдан Лега, з яким вона декілька років була у стосунках, постійно її бив.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"В мене немає більше моральних та фізичних сил в цьому варитися. В одному пості не зібрати всього, що зробила ця "людина". Я дуже довго мовчала. Але протрезвівши та з наполяганням рідних я це публікую… Богдага Легу мають знати всі", – написала вона.

Українська модель Аліна Агеєва розповіла правду про аб'юзивні стосунки зі своїм ексхлопцем / Фото: Instagram

Дівчина також опублікувала фото із синцями, гематомами та подряпинами.

"У мене вже немає сил… Нехай тут буде наглядна картина того, що таке Богдан Лега та відносини з ним", - йдеться у дописі до фото.

Колишній хлопець Аліни Агеєвої Богдан Лега / Фото: Instagram

Побиття української моделі Аліни Агеєвої / Фото: Instagram

Побиття української моделі Аліни Агеєвої / Фото: Instagram

Побиття української моделі Аліни Агеєвої / Фото: Instagram

Побиття української моделі Аліни Агеєвої / Фото: Instagram

Подробиці скандалу

Богдан та Аліна розійшлися на початку січня 2024 року. За словами дівчини, останньою краплею стало те, що хлопець розбив її телефон та вчергове побив. "Причиною" стало те, що дівчині написав друг, а Богданові це не сподобалось.

Розбитий телефон Аліни Агеєвої / Фото: Instagram

Того дня від хлопця Аліну забрала її мама.

Скриншот з Instagram-сторінки Аліни Агеєвої

Після того, як Аліна Агеєва наважилась розповісти про аб'юзивні стосунки у соцмережі. Богдан почав погрожувати її матері – він записав низку повідомлень з лайкою.

Погрози мамі Аліни / Фото: Instagram

Так, дівчина опублікувала записи, де Богдан попереджає жінку, що викладе контент інтимного характеру та звинуватитуть Аліну у порнобізнесі.

Богдан Лега також погрожував мамі Аліни, що вона більше ніде не зможе працювати, адже він має впливові зв'язки.

Після оприлюднення скандалу багато дівчат почали писати Аліні про те, що Богдан, ще будучи у стосунках з нею, писав їм із пропозиціями інтимного характеру та просив надсилати відверті фото.

Скриншот з Instagram-сторінки Аліни Агеєвої

Аліна Агеєва також розповіла про те, що квартира, яку вони орендували, постраждала від удару РФ.

Богдан написав про це у Мережі. Волонтери зібрали йому 11 тисяч гривень допомоги. Проте, куди насправді пішли ці гроші, досі достеменно невідомо.

Скриншот з Instagram-сторінки Аліни Агеєвої

За словами дівчини, Богдан також винен її мамі понад 4 тисячі доларів, адже вона допомогла йому купити дорогу автівку.

Також багато дівчат, які почали писати Аліні після розголосу скандальної історії заявили, що Богдан писав їм про "смерть" своїх батьків. Проте, Аліна Агеєва каже, що вони живі і навіть показала фото.

Скриншот з Instagram-сторінки Аліни Агеєвої

Мама Богдана Леги / Фото: Instagram

Батько Богдана Леги / Фото: Instagram

Нагадаємо, шведська журналістка потрапила у скандал через жарт про біженок з України – посольство вимагає вибачень.

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