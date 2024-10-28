Українська науковиця створила вишивку бактеріями: вона розповіла, як це можливо

Науковиця з Волині перемогла на всеукраїнському конкурсі мікробіологів. Робота Руслани Таранюк, яка керує відділенням мікробіології в медзакладі Луцька, вразила журі своєю оригінальністю. Жінка завдяки різним мікроорганізмам створила кольорову вишивку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Замість полотна – хромогенне середовище. За нитки – бактерії. Кожна відповідає за певний колір.

"Насичений жовтий – це золотий стафілокок, зелений – це ентерокок", – каже науковиця.

А чорний, доповнює пані Руслана, – це збудник сальмонели. Ці вишивки насправді є результатом довгих років досліджень. Адже насамперед пані Руслана та її колеги визначають збудника хвороб вагітних і немовлят. Якщо правильно підберуть середовище – зможуть ідентифікувати групу бактерій і тоді лікар підбере для дитини найдієвіший антибіотик.

"Обстежуємо вагітних жінок на носійство стрептокока групи Б, тому що він є дуже небезпечним для новонароджених", – каже в.о завідувача відділення клінічної мікробіології Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства Руслана Таранюк.

Руслана Таранюк

Тож те, що у вишивці має блідо-рожевий вигляд, у реальному житті загрожує немовлятам менінгітами та пневмоніями. Мікробіологи роками відточують свою майстерність. Результати демонструють на щорічному всеукраїнському конкурсі. До перемоги на ньому жінка готувалася давно, розповідають захоплені колеги. Вони на ділі знають, наскільки це ювелірна робота.

"Руслана Ярославівна залишалася навіть і в свій вільний час. Це такі виважені рішення мають бути, точність рухів", – каже бактеріологиня Ірина Куровець.

Вишивка Руслани Таранюк

Ідея створити вишивку бактеріями виникла давно, розповідає жінка.

"У нас вишивають кілька поколінь, вишивала прабабуся, вишивали бабусі, дві мої доньки", – каже Руслана Таранюк.

Працювати з бактеріями непросто, зізнається науковиця, адже це живі організми. І часто дуже неслухняні.

"Я малювала золотистим стафілококом. Він мав бути жовтий, а він захотів тут бути білий", – каже Руслана Таранюк.

Тому спочатку малює ескіз, а вже потім береться за мікроорганізми. Вони мають лягати чітко по лініях. І це дуже клопітка робота.

Вишивка бактеріями

"Наша рука не має дрогнути. Щоб чітко прицільно ми взяли одну колонію", – каже науковиця.

Кольори проявляються не одразу – спершу це просто прозорі смужки. І якщо деяким бактеріям для дозрівання достатньо години, іншим – треба декілька діб.



"Є мікроорганізми вибагливі, яким треба для зростання якісь спеціальні умови і, звісно, триваліший час", – каже Руслана Таранюк.

Вишивка

Пані Руслана та її колеги не зупиняються і продовжують вдосконалювати навички, тож на наступних конкурсах обіцяють вразити журі новиими роботами.

Вишивка… бактеріями! Науковиця із Волині здивувала на конкурсі!

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