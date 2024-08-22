Українська операція на Курщині – червоних ліній Путіна більше немає – Роман Безсмертний

За словами Лукашенка, на кордоні з Україною Білорусь дислокує 20 бригад і батальйонних тактичних груп, щоб начебто не допустити прориву з нашого боку.

У четвер, 22 серпня, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко вкотре заявив, що українські прикордонники не фіксують збільшення техніки чи особового складу на території сусідньої Білорусі. Проте, за його словами, Мінськ продовжує нагнітати ситуацію.

"Ситуація по лінії кордону, по тому, що ми можемо візуально спостерігати, - взагалі без змін. Ні переміщення техніки, ні особового складу з підрозділів армії Білорусі не відбувається. Треба розуміти, що на Білорусь, швидше за все, Росія продовжує тиснути, щоб вона намагалася дестабілізувати ситуацію по кордону, або, можливо, більш повно долучилася до цієї війни. Сподіваюся, що в Білорусі вистачить здорового глузду не піддаватися на всі ці дії Росії, на тиск Росії", - наголосив Демченко.

ТСН.ua вже писав, що від самого початку української операції на Курщині, Кремль відчайдушно намагається перекласти відповідальність за цей провал частково на військових (зокрема на розвідку) та місцеву владу. Російські Z-воєнкори навіть здійняли окрему хвилю обурення, звинувачуючи Лукашенка, мовляв начебто саме відвід білоруських військ від українського кордону в липні уможливив прорив ЗСУ на Курщині.

Минулого тижня Кремль навіть вирішив відправити до Лукашенка на інтерв’ю депутата Держдуми, чоловіка пропагандистки Скабєєвої Євгена Попова. Щоправда, вийшло не дуже, та й білоруський диктатор вкотре підтвердив, що "червоні лінії" Путіна – це був лише блеф.

"Ось ця подібна ескалація з боку України — спроба штовхнути Росію на асиметричні дії. Ну, припустимо, застосування ядерної зброї. Знаю точно, що в Україні були б дуже раді, якби Росія застосувала, або ми там, тактичну ядерну зброю. Це було б щастя. Ось тоді, напевно, у нас навряд чи союзники б залишилися. Взагалі ніяких би навіть співчутливих країн не залишилося", — сказав Лукашенко.

Зрозуміло, що після Курської операції тема ядерного шантажу більше не працює. Але далі з Кремля випускати ці речі було б абсолютним безглумством, бо це б підкреслило безпомічність Путіна і всієї цієї системи. Тому це доручили зробити Лукашенку. Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів український дипломат, політик і викладач Роман Безсмертний.

"Це інтерв’ю - поєднання особистих проблем Лукашенка з тим, що він мусить говорити як ходяче ІПСО Кремля. Бо фінальна частина (цього інтерв'ю - Ред.) пов'язана з тим, що "рано чи пізно піду" (Лукашенко піде - Ред.). Зверніть увагу, він приблизно вже 7-8 місяців повторює ці слова. Тобто це його турбує найбільше. Лукашенко дає абсолютно чітко зрозуміти, що Путін і не збирався ні на які переговори з Україною. Разом із цим, він робить посил Вашингтону, Лондону, Брюсселю про те, що сідайте за стіл переговорів із ним (Путіним – Ред.). Тому з одним меседжем він впорався: "фюрер" готовий сісти за стіл переговорів, але не з Україною", - пояснює Роман Безсмертний.

За його словами, в реакції Кремля на Курщину, й у тому, як там намагаються перекласти відповідальність, немає нічого дивного. Роман Безсмертний звертає увагу: ситуація на Курщині валиться, а Путін призначає очільника ФСБ Бортнікова нею командувати. Ще дивнішим є рішення уповноважити Олексія Дюміна – колишнього охоронця Путіна - відповідальним за ситуацію на Курщині.

"Тут також звертає на себе увагу присутність (на Курщині чеченських – Ред.) підрозділів АХМАТ. Це свого роду сторожі при російській армії, яка поступово розкладається. І це закономірно. Якщо брати всі війни, які вела російська імперія, СРСР, ну хоч Афганістан, хоч В'єтнам, хоч Анголу, з часом відбувалося повне розкладання сил, армія просто атрофувалася, чи частини, які брали участь у цих боях", - нагадує Роман Безсмертний.

За його словами, якщо брати весь офіцерський склад РФ, то він був фактично ліквідований українськими збройними силами. Рівень підготовки російського солдата на сьогодні - це просто м'ясо на лінії фронту. Те, що серед всього цього є окремі частини, то це ж окремі частини. Відтак, якість підготовки й забезпечення, особливо в частині індивідуального захисту російських військових, дуже низька.

"Я вже не кажу про нову техніку, яка розробляється в Росії. Ми кажемо, що вони швидко адаптуються, починають випускати сучасні речі. Так, дещо випускається. Але його треба довести до тями. Ми вже бачили, як вибухають артилерійські стволи, в які всовують не той боєприпас, зенітні установки, ракетні системи. Це стосується в тому числі й випуску так званих надсучасних, надточних ракетних комплексів. Я вже не кажу про "унікальні" Т-90, які зупиняються на полі бою і стають стає об'єктом для українських ЗС", - додає Роман Безсмертний.

Підсумовуючи, за його словами, все це свідчить про те, що теза про безперервність російського мобілізаційного ресурсу абсолютно неправильна. Разом із тим, не треба говорити, що в Росії вже нічого немає. Це сильна воєнно-промислова база, яка, на жаль, працює, але є обмеженою.

Нагадаємо, Роман Безсмертний також повідомляв, що Росія вичерпує свій мобілізаційний потенціал. До того ж, після Курської операції тема російського ядерного шантажу більше не працює.

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