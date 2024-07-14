"Українська Венеція" знову приймає туристів: унікальний відпочинок і вибрики ухилянтів – огляд

Ще від кінця травня тут почали активно готуватися до туристичного сезону.

Ізмаїльський район на Одещині на початку війни взяв на себе левову частку порятунку українського зерна, але здавна він славиться своїми фруктами та полями. І саме тут розташована «українська Венеція” – містечко Вилкове.

Понад два роки в’їзд сюди фактично був закритий і вперше від початку повномасштабної війни тут вирішили знову розпочати туристичний сезон. Втім, досі потрапити сюди - завдання не з легких. По дорозі до Ізмаїлу є ділянка, яку “облюбували” ухилянти, намагаючись втекти до Молдови.

Про те, що пропонує сьогодні Ізмаїльський район, який пляж розмінували для туристів і що тут пережили люди під час повномасштабної війни, йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

Сам Ізмаїл – досить спокійне та розмірене місто, люди тут нікуди не поспішають, мало автівок навіть у будні. Та саме цей район на початку повномасштабної війни відіграв вагому роль для порятунку українського зерна, адже тут розташований ключовий український вантажоперевізник на Дунаї.

Помста росіян за порятунок зерна

Одна з найвпізнаваніших будівель Ізмаїлу – так званий “стакан” - це одинадцятиповерховий центральний офіс Українського Дунайського пароплавства. Тепер він посічений, мов решето.

Сюди окупанти вгатили 2 серпня 2023 року. Велична споруда пароплавства була майже повністю покрита склом із дзеркальним тонуванням, яке виблискувало на сонці, ніби діамант. Її було здалеку видно з багатьох точок міста, вона була окрасою й однією з “візитівок” столиці Придунав’я.

Зараз замість блискучих панорамних вікон – чорні діри. У місцях влучання, на рівні декількох середніх поверхів, спалахнула пожежа.

Притулок для переселенців

На початку повномасштабної Ізмаїл був і великим хабом для переселенців, одні поїхали, багато залишилося, багато хто переніс сюди свій бізнес.

Більшість фермерів- переселенців - з Херсонщини. Ізмаїльський район для аграріїв унікальний - саме тут розташовується одне з органічних господарств.

В умовах війни аграріям нелегко. Одна з проблем - нестача людей через мобілізацію, тому доводиться все автоматизовувати. Але і в цей процес втручаються відключення світла.

Та є ще й третя проблема, окрім нестачі людей та відсутності світла. Ізмаїльський район не може похвалитися дощами, через спеку в штучному озері бракує води. Щоб якось викрутитися, проводяться реконструкції на насосній станції. Усе це коштує шалених грошей, але фермери сподіваються і на підтримку держави.

Винахідливі ухилянти

Дорога до Ізмаїльського району може зайняти чмало часу, адже під пунктом пропуску “Паланка” ще від 5-ї ранку вишиковуються черги. Просто так без дозвільних документів чи конкретної мети далі не пропускают.

А все через винахідливість ухилянтів, які облюбували цей шматок дороги й просікли, що можна задешево купити авто, перетнути пункт пропуску, кинути машину й втекти за відбійник прямісінько до молдавського села та далі - за своїм продуманим маршрутом.

Тепер охорону тут посилили, чітко рахують, скільки людей їде в автівці, видають картки, які на наступному пункті потрібно передати прикордонникам, а узбіччя теж без нагляду вже не залишають. Власне, це одна з вагомих причин, чому сюди людям і хочеться, і колеться поїхати: довга дорога, адже плюс до цього всього і для фур, і для легковиків черга - одна та страх отримати повістки.

Тим не менш це питання зараз намагаються вирішити, як і питання з проїздом туристів.

В очікуванні туристів

Ще від кінця травня тут почали активно готуватися до туристичного сезону, обстежували пляжі. Покупатися українці зможуть, зокрема в селі Приморське Вилківської громади, це теж було досить популярне туристичне місце до війни.

Тепер тут дорога до пляжу проходить крізь металеві їжаки. Та голова громади каже, що вже давно отримував дзвінки з питаннями, коли вже можна буде приїхати.

Кілька тижнів тут працювали всі служби, розчищали пляжі та перевіряли море на вибухівку. За туристами у морі постійно спостерігатимуть і рятувальники. Через три роки простою багато баз відпочинку закрилися, але готові відкритися, якщо будуть туристи.

Де відпочити

Відпочити можна у самому Ізмаїлі, де є комплекси з басейнами, солярії, парки та пам’ятки. У Приморську можна позасмагати на пляжі й погрітися на сонечку, а от для тих, хто цінує більш не стандартний відпочинок і хоче побачити щось нове - треба їхати до “української Венеції”, у містечко Вилкове.

Тут і досі не у всіх є авто, просто тому, що вони не дуже і потрібні. Це місто фактично розташоване на воді, а місцеві пересуваються на човнах.

Саме Вилкове - єдине місце, де можна зараз спіймати делікатесну та дорогу дунайку і тому на це містечко вже давно із заздрістю поглядають рибалки із сусідніх районів. Крім цього, саме тут вирощуються унікальні фрукти: яблука ростуть просто над водою. А ще тут є полуниця, з якої роблять легендарне місцеве вино.

Заходи безпеки

Як зазначили у райадміністрації, більшість маршрутів для туристичних прогулянок наразі обмежена у зв'язку із запровадженням заходів правового режиму воєнного стану.

Однак водні туристичні поїздки по Дунаю та каналах навколо Вилкового можливі за дотримання таких умов: має надатися письмовий дозвіл підписаний керівництвом оперативно-стратегічного угрупування військ «Одеса», також має бути завчасне звернення до 17-го прикордонного загону для отримання відповідних дозволів на перебування у прикордонній смузі кожній особі окремо або визначення органами місцевого самоврядування туристичного маршруту місцем масового відпочинку населення, завчасне інформування 17 прикордонного загону та відділу прикордонної служби «Вилкове» із зазначенням усієї необхідної інформації про кількість туристів, вихід та повернення плавзасобів.

А от після прогулянки на човнах Дунаєм у Вилковому пропонують прогулятися лісами на квадроциклах.

Звісно, безпечних місць в Україні наразі немає, і кожен сам вирішує, де йому проводити час, але так хочеться, щоб українці мали можливість відпочивати саме в Україні - під мирним українським небом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео " ВПЕРШЕ ЗА 3 РОКИ! Українська "Венеція" приймає туристів! Унікальний відпочинок і вибрики “ухилянтів”

Нагадаємо, рекордна спека до 40 градусів панує в Україні. Синоптики попереджають, що українцям на вихідних варто готуватись до ще більшої. Буде сухо і гаряче. У південній частині країни позначка термометра подекуди сягне 42 градусів за Цельсієм.

Читайте також: