“Українська загроза”: як у Кремлі звинувачують Захід у підбурюванні до війни

“Українська загроза”: як у Кремлі звинувачують Захід у підбурюванні до війни

Путін та його оточення погрожують заходами у відповідь на “агресивні” дії України, до яких її, буцімто, підштовхує НАТО.

У вівторок, 30 листопада, президент Російської Федерації Володимир Путін та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в один голос заявили про створення Україною загроз для безпеки Росії.

Водночас у Кремлі знову створюють відомий ще з часів СРСР образ “паліїв війни” із країн "агресивного блоку НАТО", застерігаючи, що розширення Північноатлантичного Альянсу на територію України стане для Росії “червоною лінією”. Трохи раніше речник російського президента Дмитро Пєсков прямо заявив, що “агресивні помисли” українського уряду інспіровані країнами Заходу, які підштовхують Київ до силового вирішення проблеми окупованого Донбасу.

ТСН.ua зібрав головні тези, якими маніпулює Кремль, виправдовуючи присутність значної кількості російських військ на кордоні з Україною.

Які "загрози" побачив Путін

На інвестиційному форумі "Россия зовет!", який відбувся у вівторок, 30 листопада, президент РФ Володимир Путін прямо заявив, що бачить загрозу для Росії як в діях українських військ біля лінії розмежування із окупованою частиною Донбасу, так і у військових навчаннях НАТО біля кордонів Росії.

За його словами, “певні занепокоєння” в Кремлі викликають великомасштабні незаплановані навчання Альянсу. “Як це було нещодавно в Чорному морі, коли за 20 км від нашого кордону літали стратегічні бомбардувальники, на борту яких перебуває високоточна зброя і може бути ядерна зброя. Адже це все загрожує нам”, — сказав Путін.

За словами президента РФ, інфраструктура НАТО наблизилася до кордонів Росії, попри усі “попередження та прохання”. Як приклад він навів системи ПРО у Польщі та Румунії. У відповідь на це, мовляв, РФ "вимушена розпочати розробку гіперзвукової зброї".

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Путін також заявив, що розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії. Він зауважив, що "Росія буде змушена створити щось подібне у відповідь на таку загрозу, якщо й надалі розширюватиметься ця інфраструктура [НАТО]".

Лавров про "провокації" Заходу

Слідом за господарем Кремля цього ж дня під час пресконференції міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що країни Заходу не перший рік провокують Україну та інші країни на “антиросійські дії”.

"Я можу підтвердити те, що вже відомо досить добре: Захід давно, не перший рік, провокує Україну, і не лише Україну на антиросійські дії", - сказав головний російський дипломат.

За його словами, втягування країн пострадянського простору в НАТО служить цьому "найяскравішим прикладом", оскільки Заходу чудово відоме ставлення Москви до "цих старань".

Лавров звинуватив Україну у використанні забороненої мінськими домовленостями зброї На Донбасі. При цьому він припустив, що “київський режим” зірветься у “військову авантюру”.

"Ближче до наших кордонів перекидаються значні підрозділи та бойова техніка країн НАТО, включно з американською та британською. У самій Україні біля лінії зіткнення на Донбасі акумулюються все більші сили та засоби за підтримки зростаючої кількості західних інструкторів. Ми просто не маємо права виключати, що київський режим зірветься на військову авантюру", - сказав Лавров.

Погрози "кроками у відповідь"

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розцінює “інформаційну кампанію” щодо агресивних намірів Росії, чиї війська зараз скупчені на кордонах з Україною, як прикриття "агресивних помислів, які можуть мати місце у Києві".

“Ця істерика, яка зараз нагнітається в англосаксонських ЗМІ, в українських ЗМІ і підтримується українськими політиками на чолі з главою держави, ми вважаємо її абсолютно неприйнятною”, — заявив він.

Речник Путіна також попередив, що спроби силового вирішення Києвом проблеми на південному сході України матимуть серйозні наслідки, назвавши їх “повним безумством”.

До речі, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на пресконференції 30 листопада теж підкреслив, що Росія застосує необхідні заходи для захисту, якщо країни Заходу продовжуватимуть провокувати Україну на “антиросійські дії”.

“Нам конфлікти не потрібні, але якщо Захід не зможе стримати Україну, а навпаки, її під’юджуватиме, звичайно ж, ми ухвалимо все необхідні кроки щодо надійного забезпечення своєї безпеки", - пригрозив він.

Нагадаємо, у вівторок, 30 листопада очільники МЗС країн НАТО на саміті в Ризі (Латвія) обговорять ситуацію із російськими військами на українському кордоні та міграційну кризу на кордоні з Білоруссю. На цій зустрічі буде присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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