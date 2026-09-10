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Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: у МЗС розкрили подробиці
У Дюссельдорфі поліція оточила українське консульство після анонімного попередження про замінування, однак під час перевірки вибухових пристроїв не виявили.
Через анонімну погрозу українському консульству в центрі Дюссельдорфа поліція перекрила частину вулиць.
Про це повідомили журналістам у МЗС, передає кореспондентка ТСН.
У МЗС України повідомили, що консульство отримало анонімне попередження про замінування. Відвідувачів у будівлі вже не було, а співробітників швидко евакуювали.
Дипломати одразу звернулися до місцевих правоохоронних органів. Поліція Німеччини провела ретельну перевірку будівлі та прилеглої території.
«Вибухових пристроїв виявлено не було. Установа продовжує працювати у штатному режимі», — зазначили в МЗС України.
Нагадаємо, раніше у поліції підтвердили невідому загрозу біля українського консульства в Дюссельдорфі в четвер. Через масштабну спецоперацію правоохоронці перекрили частину вулиці в центрі міста, куди стягнули кілька службових автомобілів. Також тривалий час не розголошували деталей.