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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: у МЗС розкрили подробиці

У Дюссельдорфі поліція оточила українське консульство після анонімного попередження про замінування, однак під час перевірки вибухових пристроїв не виявили.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Поліція Німеччини

Поліція Німеччини / © Associated Press

Через анонімну погрозу українському консульству в центрі Дюссельдорфа поліція перекрила частину вулиць.

Про це повідомили журналістам у МЗС, передає кореспондентка ТСН.

У МЗС України повідомили, що консульство отримало анонімне попередження про замінування. Відвідувачів у будівлі вже не було, а співробітників швидко евакуювали.

Дипломати одразу звернулися до місцевих правоохоронних органів. Поліція Німеччини провела ретельну перевірку будівлі та прилеглої території.

«Вибухових пристроїв виявлено не було. Установа продовжує працювати у штатному режимі», — зазначили в МЗС України.

Нагадаємо, раніше у поліції підтвердили невідому загрозу біля українського консульства в Дюссельдорфі в четвер. Через масштабну спецоперацію правоохоронці перекрили частину вулиці в центрі міста, куди стягнули кілька службових автомобілів. Також тривалий час не розголошували деталей.

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