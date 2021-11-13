Українські альпіністи підкорили гору в Гімалаях, яка досі не піддавалася жодній світовій експедиції

Досі вона не піддавалася жодному світовому альпіністу.
Утратити 40 кілограмів ваги на трьох за одну експедицію: троє українських альпіністів, які підкорили Аннапурну, повернулися додому. Ця гора - заввишки в понад сім із половиною тисяч метрів славиться своїми крутими, практично вертикальними підйомами. Досі вони не піддавалися жодній світовій експедиції. А наші спортсмени - змогли. Як здолали цю вершину і яку планують наступну, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 12 листопада.
Їх складно не впізнати посеред летовища - величезний спортивний багаж, попечені сонцем і сліпучим снігом обличчя та геть обморожені руки.
Микита, В'ячеслав та Михайло підкорили Аннапурну, висотою 7555 метрів у Гімалаях - і практично три кілометри вертикального підйому по скелястій стіні. Досі вона не піддавалася жодному світовому альпіністу.
Посеред неймовірних краєвидів Гімалаї, де мороз до 30 більше, довкола лавини, потужний вітер і сніг - але ці ночівлі, хлопці, запевняють, уже не забудуть ніколи.
На ділі - чотири дні їли по батончику в день. Харчів обмаль, бо через погані умови експедиція в горах вимушено подовжилася. Кожен із них схуд на понад 10 кілограмів. Донизу їх спускав уже гелікоптЕр. Тепер їх зустрічають у Борисполі.
Велика пригода закінчилася. Михайло з родиною - летять відігріватися в Туреччину. В'ячеслав та Микита - над планами поки що міркують. А подолання вершини прямо в аеропорту всі дружно святкують - варениками.
Нагадаємо, що раніше альпіністка з Гонконгу встановила світовий рекорд зі швидкості сходження на Еверест.
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