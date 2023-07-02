Українські біоінженери та лікарі творять революцію у реконструктивній хірургії обличчя: підхід і технології вражають

Травми, які наші військові отримують на фронті, раніше вважались не операбельними, а нині завдяки технологіям і майстерності лікарів поранених не просто повертають до життя, а ще й борються за функції та естетику облич наших бійців, йдеться в ТСН.

Через ворожу кулю обличчя Євгена у рубцях. “Влучили в щоку, в щелепу і вийшла через шию. Куля зачепила артерію, кров одразу залила весь одяг”, - розповідає Женя, який знав, що в з такими пораненнями не виживають, тим більше, що бій тривав і евакуація була неможливою.

“Я сам змирився і ліг вже помирати я розумів що таке поранення несумісне з життям”, - каже чоловік.

Через ворожу кулю обличчя Євгена у рубцях.

Але побратими попри заборону витягли його з окопу і під час бою несли до евакуаційного екіпажу медиків. Згодом дружина знайшла Євгена вже у лікарні Дніпра без свідомості. Родина збилася, яка за ліком вже операція, адже куля розтрощила третину нижньої щелепи Євгена. В нього порушена симетрія обличчя, він не може жувати тверду їжу, і весь час відчуває біль.

Щоб ця реконструкція відбулася, ще до операції працювали десятки людей. Комп'ютерна томографія бійця потрапляє у лабораторію біоінженерії, де моделюється череп з усіма найдрібнішими анатомічними особливостями. А тоді біоінженери розробляють імплант, який до мікронів повторює втрачену кістку щелепи. Імплант друкує на 3D-принтері з титану. “Фактично моделюється та частина кістки, яка відсутня в пацієнта. Завдяки імплантату вона відновлюється і відновлюється функціональність”, - розповідає керівник лабораторії біоінженерії Данило Приходько.

З пластику на принтері виготовляється щелепа Євгена у натуральний розмір, тобто операція ще не відбулася, а вона вже може бути повністю змодельованою. Це гарантія того, кажуть хірурги, що надскладне втручання буде успішним. “Ми можемо перебрати 10-15 варіантів і знайти найкращий, це не буде 10-15 невдалих операцій, а це буде комп'ютерна симуляція. Це називається холодна хірургія, коли ми ще не торкнулися пацієнта рукою, ми вже тримаємо ці кістки в руках”, - каже доктор медичних наук Андрій Копчак.

Змодельована щелепа з надрукованим імплантом

Крім імплантів хірурги ще використовують власні кістки Євгена під час операції відновлення. З його стегна беруть частину кістки, яка згодом стане і частиною її щелепи, саме у цю тканину після тривалої реабілітації можна буде встановити зубні імпланти “Воно з часом має стати продовженням одне одного з тими залишками щелепами, які в нього залишилися - стати єдиною частиною, але це потребуватиме великого періоду”, - пояснюють медики.

Завдяки технологіям і майстерності нині лікарі допомагають у тих випадках, де раніше хірургія була безсила. 3D-принтер працюють 24 на 7. Кількість складних бойових травм не перелічити, а це все високовартісні операції. Щоб робити їх військовим безкоштовно - доєднуються благодійні фонди. Ці реконструкції повертають не лише функцію, але й естетику обличчя.

Імплант друкує на 3D-принтері з титану

У Дениса було повність розтрощена одна сторона обличчя - ніс, вилиця, орбіта ока. “Ці кістки дуже маленькі, дуже тоненькі, товщиною зі звичайний папір, вони якщо ламаються, то їх відновити неможливо. Вони як кришталева ваза розлітаються на дрібні шматочки”, - пояснює кандидат медичних наук Юрій Чепурний.

Біоінженери не один тиждень моделювали імпланти Дениса і тепер його обличчя підтримує цілий титановий комплекс. Відновлення каркаса обличчя дозволить Денису поставити протез ока, а згодом перейти до пластичних операцій. “Зробити його симпатичним, прийнятним, щоб він не відчував соціального дискомфорту - це можливо, єдине що це хірургія етапна”, - розповідають медики.

Сучасні технології дозволили зробити революцію у щелепно-лицьовій хірургії. До війни це були одиничні випадки, а за рік повномасштабного вторгнення - таких втручань дві сотні і чималий лист очікування. До того ж вся країна зараз ніби єдиний медичний простір. Хірурги, що володіють технологією, їдуть оперувати в ту лікарню чи місто, де поранений потребує складної реконструкції обличчя.

Читайте також:

Звільнення Бахмута: бійці штурмової бригади пояснили, чому справа не з швидких

Навіщо скасовувати карантин, якого і так ніхто не дотримується: що далі буде з коронавірусом і навіщо вакцинуватись?

Жити в повній темряві: сапер, який втратив очі через вибух, навчає обходитися без зору