Українські бійці на Донбасі відбили вилазку ДРГ бойовиків: у ворога втрати

Диверсанти були всього за 400 метрів від українських шанців.

Диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) бойовиків намагалася атакувати позиції української армії на Дебальцівському напрямку. Нападники ретельно підібрали час – надворі мороз, сильний вітер і погана видимість. Українські бійці атаку відбили, одного з диверсантів поранили, а його спорядження забрали як трофей.

Про це йдеться в п’ятницю, 28 січня, в сюжеті ТСН.19:30.

Під час вилазки ДРГ бойовиків на варті українських позицій перебував боєць на псевдо "Серпень". Помітивши ворога, у нього не було багато часу на роздуми – бойовики були всього за 400 метрів, за якусь хвилину могли вже опинитися в українських шанцях. Український воїн відкрив вогонь.

Допомагав відбивати атаку боєць на псевдо "Флорида". Він же потім прикривав "Серпня", коли той пішов забирати все, що покинули нападники.

До рук українських бійців потрапив бронежилет одного із диверсантів. На його бірці — напис "ЗАО Зюраткуль". Пошук в інтернеті одразу ж видає сайт підприємства у Челябінській області з промовистим заголовком: "Виконуємо замовлення міністерства оборони Російської Федерації".

Тим часом сайти бойовиків уже написали, що у цьому районі вони втратили одного свого бійця. Отже "Серпень" стріляє влучно.

У міністерстві оборони України переконують, що поява диверсійно-розвідувальної групи ворога у цей час – радше виняток, ніж правило.

Заступниця міністра Ганна Маляр впевнена – ворог найближчим часом не планує широкомасштабного наступу. І справа не лише у тому, що для прориву оборони ворогу потрібна значно більша кількість військ. Потрібна ще й якість.

"Для здійснення наступу потрібні ударні групи. На сьогодні ми не фіксуємо створення цих груп. На сьогодні Збройні сили готові до будь-якого сценарію і ми готові давати відсіч", - запевняє вона.

Яку саме відсіч даватимуть Збройні сили, уже показали "Серпень" та його товариші.

Новини з фронту: диверсійна група бойовиків намагалася атакувати позиції нашої армії

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