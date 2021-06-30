З відірваним пальцем та ногою-протезом: бійці розповіли, як повернулися до окопів на Донбасі після поранення

З відірваним пальцем та ногою-протезом: бійці розповіли, як повернулися до окопів на Донбасі після поранення

Історії людей, з якими трапилося поранення.

Поранені, підстрілені, та навіть з втратою кінцівок. Герої історії – хлопці з одного батальйону, які отримали поранення під час боїв за Луганську область, але повернулися, аби нести службу тепер вже у Донецькій області.

Про те, як повернутися в окопи після поранення – у матеріалі ТСН.19:30.

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Тут війна, і всяке може трапитися. Розповімо вам історії людей, з якими трапилося поранення. Але вони повернулися на передову. Андрія побратими жартома називають "сєпаром", бо живе в Донецькій області. Але якщо ви просто подивитесь на його руки, то все про нього зрозумієте. Він сапер, і нині в холодочку жартують, що він помилявся тричі. Перший раз відірвало частину пальця. Вдруге Андрія контузило, але третій підрив забрав ногу. Тепер на обидвох литках по татуюванню – його перший батальйон і його бригада на тепер. До штучної ноги, переконує, можна звикнути.

Олексій бачив тих, хто в нього стріляв – тоді до наших розвідників потрапило відео: на ньому російські спецпризначенці, обвішані зброєю. Тоді окупанти поранили Олексія і вбили його командира. Фед (Володимир Федченко) загинув на місці. Олексій ніби спокійно розповідає про своє поранення, але йому важко.

Валентин у цих краях не вперше. Каже: село, яке бачить лиш здалеку, дичавіє. Натомість військові навчилися бути обережнішими. Валентин знає це з власного досвіду – є відео дня, коли він дивом вижив. Як вижив? – сам дивується. Фото з лікарні – нафаршовані осколками плечі. Валентин знає – потрібно перебути тут ще півроку і тоді можна рушати у великий світ, хоча передбачає, йому там буде непросто. Побитий осколками військовий найбільше мріє про кохання.

Новини з фронту: українські бійці розповіли, як повернутися в окопи після поранення

Нагадаємо, 29 червня на Донбасі ворожа куля вбила видатного оперного співака Василя Сліпака. Військовий був добровольцем і загинув у 2016 році.

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