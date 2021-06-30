З відірваним пальцем та ногою-протезом: бійці розповіли, як повернулися до окопів на Донбасі після поранення

Історії людей, з якими трапилося поранення.
Поранені, підстрілені, та навіть з втратою кінцівок. Герої історії – хлопці з одного батальйону, які отримали поранення під час боїв за Луганську область, але повернулися, аби нести службу тепер вже у Донецькій області.
Про те, як повернутися в окопи після поранення – у матеріалі ТСН.19:30.
Тут війна, і всяке може трапитися. Розповімо вам історії людей, з якими трапилося поранення. Але вони повернулися на передову. Андрія побратими жартома називають "сєпаром", бо живе в Донецькій області. Але якщо ви просто подивитесь на його руки, то все про нього зрозумієте. Він сапер, і нині в холодочку жартують, що він помилявся тричі. Перший раз відірвало частину пальця. Вдруге Андрія контузило, але третій підрив забрав ногу. Тепер на обидвох литках по татуюванню – його перший батальйон і його бригада на тепер. До штучної ноги, переконує, можна звикнути.
Олексій бачив тих, хто в нього стріляв – тоді до наших розвідників потрапило відео: на ньому російські спецпризначенці, обвішані зброєю. Тоді окупанти поранили Олексія і вбили його командира. Фед (Володимир Федченко) загинув на місці. Олексій ніби спокійно розповідає про своє поранення, але йому важко.
Валентин у цих краях не вперше. Каже: село, яке бачить лиш здалеку, дичавіє. Натомість військові навчилися бути обережнішими. Валентин знає це з власного досвіду – є відео дня, коли він дивом вижив. Як вижив? – сам дивується. Фото з лікарні – нафаршовані осколками плечі. Валентин знає – потрібно перебути тут ще півроку і тоді можна рушати у великий світ, хоча передбачає, йому там буде непросто. Побитий осколками військовий найбільше мріє про кохання.
Нагадаємо, 29 червня на Донбасі ворожа куля вбила видатного оперного співака Василя Сліпака. Військовий був добровольцем і загинув у 2016 році.