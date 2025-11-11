Українські біженці у Європі: які країни можуть припинити приймати і чи відправлятимуть додому

Олександр Гладун

Демограф Олександр Гладун вважає, що українців примусово не висилатимуть із країн Європи, а навпаки — їх залучатимуть до роботи у цих країнах.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Експерт переконаний, що громадян України стимулюватимуть працювати у ЄС.

«Ніхто примусово зі своїх країн наших громадян не висилатиме, але тим не менш, десь вони зменшують розмір допомоги, а десь, як у Чехії, працездатним людям дається термін на працевлаштування, і якщо вони цього не роблять, втрачають право на соціальне житло і будуть змушені за нього платити. Або ж — вертатися додому. І це нормально — йде стимулювання людей до праці та залучення до місцевої економіки», — пояснив він.

Олександр Гладун додав, що у Польщі може працювати 70% біженців, тоді як у Німеччині — лише 30% українців. Він наголосив, що ці країни намагатимуться і далі залучати українських біженців до свого ринку праці. Проте можливий поділ і за регіонами, звідки приїхали українські громадяни.

«Наприклад, у Швейцарії вже не розглядають і не надають притулок українцям, які проживають у західних регіонах України», — сказав демограф.

