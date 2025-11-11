ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Українські біженці у Європі: які країни можуть припинити приймати і чи відправлятимуть додому

Демограф пояснив, чого очікувати українським біженцям у Європі.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Українські біженці у Європі: які країни можуть припинити приймати і чи відправлятимуть додому

Олександр Гладун

Демограф Олександр Гладун вважає, що українців примусово не висилатимуть із країн Європи, а навпаки — їх залучатимуть до роботи у цих країнах.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Експерт переконаний, що громадян України стимулюватимуть працювати у ЄС.

«Ніхто примусово зі своїх країн наших громадян не висилатиме, але тим не менш, десь вони зменшують розмір допомоги, а десь, як у Чехії, працездатним людям дається термін на працевлаштування, і якщо вони цього не роблять, втрачають право на соціальне житло і будуть змушені за нього платити. Або ж — вертатися додому. І це нормально — йде стимулювання людей до праці та залучення до місцевої економіки», — пояснив він.

Олександр Гладун додав, що у Польщі може працювати 70% біженців, тоді як у Німеччині — лише 30% українців. Він наголосив, що ці країни намагатимуться і далі залучати українських біженців до свого ринку праці. Проте можливий поділ і за регіонами, звідки приїхали українські громадяни.

«Наприклад, у Швейцарії вже не розглядають і не надають притулок українцям, які проживають у західних регіонах України», — сказав демограф.

Більше читайте за посиланням: Війна до 2030-го: невтішний прогноз демографа для України, і що буде з чисельністю населення

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie