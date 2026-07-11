Українські біженці в Польщі: що зміниться в липні, хто ризикує втратити житло і роботу

Українські біженці в Польщі / © Getty Images

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У липні 2026 року в Польщі запровадили низку важливих змін, які безпосередньо вплинуть на життя українських біженців. Нові правила стосуються оплати праці, соціальної допомоги, безкоштовного проживання та працевлаштування.

Водночас частина українців може втратити право на проживання в центрах колективного розміщення, а для роботодавців запроваджують нові вимоги щодо оформлення працівників. ТСН.ua пояснює, що саме змінилося та кого торкнуться нововведення.

Виплата 800+ злотих: хто може втратити

Соціальна допомога 800+ і надалі буде доступною для українців, однак лише за умови дотримання визначених критеріїв.

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Отримувати виплату зможуть громадяни України, які легально перебувають у Польщі, мають дитину, що навчається у польському закладі освіти, а також офіційно працюють або ведуть підприємницьку діяльність.

Хто втратить право на безкоштовне проживання

Від 1 липня в Польщі набули чинності нові правила підтримки українських біженців. Держава припинила фінансувати проживання більшості громадян України в центрах колективного розміщення. За наявними даними, зміни торкнулися близько 11 тисяч осіб, майже половина з яких — діти.

Це стало черговим етапом перегляду системи підтримки українців. Перші обмеження почали діяти ще 5 березня після набуття чинності законом, який скоротив частину соціальних виплат.

Відтепер право на безкоштовне проживання втратили жінки з дітьми віком від одного року, а також пенсіонери, які вже отримують польську пенсію, навіть якщо її розмір є мінімальним.

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У Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі пояснили, що багато українців уже змогли працевлаштуватися, тому необхідність у спеціальній програмі підтримки поступово зменшується.

Водночас безкоштовне проживання й надалі гарантуватимуть вагітним жінкам, матерям із дітьми до одного року, людям з інвалідністю, а також пенсіонерам, які не отримують польських соціальних виплат і не мають родичів у країні.

Керівники центрів колективного розміщення прогнозують, що через нові правила близько 40% мешканців будуть змушені залишити тимчасове житло. Найбільші труднощі, за їхніми словами, можуть виникнути у жінок, які працюють за мінімальну зарплату, але не мають можливості самостійно орендувати житло.

Водночас омбудсмен Польщі Марцін Вьончек уже звернувся до Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики із застереженням щодо можливого зростання безпритульності серед найбільш вразливих категорій українських біженців. У відповідь у відомстві заявили, що кожен складний випадок розглядатимуть окремо, а місцевим органам влади рекомендували за потреби надавати сім’ям додаткову фінансову допомогу.

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Чому частина українців може втратити роботу

Від 8 липня в Польщі набули чинності нові правила контролю за працевлаштуванням. Відтепер Національна інспекція праці під час перевірок роботодавців може примусово змінювати цивільно-правові договори на трудові, якщо виявить ознаки фактичних трудових відносин.

Йдеться насамперед про українців, які працюють за цивільно-правовими договорами або на умовах B2B. У межах нової моделі контролю такі форми співпраці можуть бути скасовані, якщо інспектори дійдуть висновку, що працівник фактично виконує роботу як штатний співробітник.

Водночас нові правила можуть створити ризики для самих працівників. Не всі роботодавці захочуть переводити людей на трудові договори, адже це означатиме для них додаткові витрати. Через це частина українців може втратити роботу, якщо роботодавець відмовиться змінювати формат працевлаштування.

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