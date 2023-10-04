Українські біженці у Європейському союзі: які пільги та права вони мають і що буде далі

Рада ЄС подовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року. Таким чином, переселенці, що укриваються від війни в європейських країнах, зможуть лишатися там ще півтора року. Жити, працювати, вчитися, лікуватися, подекуди отримувати й соцвиплати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко для ТСН.

Коли Росія вторглася до України, змусивши мільйони українців тікати з власних домівок, притулок у ЄС - перше й очевидне рішення.

ЄС відносно швидко відкрив кордони та почав допомагати українцям, які тікають від війни. На подібні рішення біженці із інших країн чекають дуже довго.

Біженці у Польщі / Фото: Associated Press

Для українських же біженців - інша, унікальна процедура, яку в ЄС уперше в історії застосували, щоби простіше давати раду величезному потоку людей з країни, охопленої війною. Офіційно притулок можна отримати за день, зареєструвавшись у центрах країни прибуття. І цей статус захисту - ледь не моментально дає українцям доступ до багатьох привілеїв:

Лишатися в ЄС до року, а не 90 днів, як це дозволяє безвіз. А нині термін дії тимчасового захисту подовжили ще до березня 2025-го.

Працювати у будь-якій компанії - приватній, державній - в країні прибуття. Тобто доступ до ринку праці - необмежений. В українця - ті самі права, що в громадян ЄС чи його постійних резидентів.

Безоплатне житло - чи за мінімальні кошти. Українців розміщують у спеціальних центрах, відведених для них. Щоправда, за півтора року війни - місця там закінчуються. Але це вже – окрема історія.

Соціальні пільги. Фінансові виплати безробітній родині (але це в заможних країнах ЄС, приміром, Німеччині чи Бельгії), допомога на дітей (це є і в Польщі) чи знижки на комуналку.

Безкоштовна початкова й середня освіта.

Базове медичне страхування. Тобто захворіти, а потім лишитися наодинці із захмарними рахунками за лікування.

"Є, втім, одне але. У цього статусу - є термін придатності. Його подовження до березня 2025 року - останнє. Адже директива, якою регулюється тимчасовий захист для українців, розрахована на три роки", - зазначає Зоряна Степаненко.

Що буде далі не розуміють ні українці, ні чиновники у Євросоюзі. Проте зазначають, що невдовзі питання почнуть вирішувати, щоб люди не повертались до країни, охопленої війною.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄС подовжив тимчасовий захист для біженців з України: що це означає?

Нагадаємо, Верещук дала поради біженцям, які зустрічають недружнє ставлення у Європі.

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