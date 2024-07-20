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Українські блогери вляпалися в гучний скандал: повторили під копірку наративи Путіна про "мир"

Українські блогери вляпалися в гучний скандал: повторили під копірку наративи Путіна про "мир"

Український блогер Волошин потрапив до бази "Миротворець"

Саме з наративами про "мир" блогери активізувалися в день обстрілу дитячої лікарні. 

Відомі українські інфлюенсери за свої висловлювання потрапили до бази "Миротворець". Серед них і Олександр Волошин, який має понад мільйон підписників в Instagram. Діяльністю блогерів також зацікавилась і Служба безпеки України. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Олександр Волошин назвав війну "грою" і потрапив до "Миротворця"

Блогер Олександр Волошин поскаржився своїй мільйонній аудиторії в в Instagram, що його внесли в базу "Миротворець".

Все сталось після того, як 8 липня росіяни вдарили ракетою по лікарні "Охматдит" у Києві. Тоді Волошин розмірковував на тему стратегічних питань і називав війну просто грою.

"Давайте будемо відверті. Не вивозимо. І будуть страждати дуже багато людей. І будуть вмирати за те, що ми не вивеземо. Треба бути хитрішими в всій цій грі. Це гра", - заявляв тоді Волошин.

Блогер Волошин / ©
Блогер Волошин

Згодом вибачився і пояснив, що це не ІПСО, а він просто хоче миру. Але від "Миротворця" це блогера не врятувало. На що той записав черговий відеоблог. При цьому, у центрі Києва, на столичному Печерську, де зазвичай жвавий рух, він одночасно спілкувався з оператором, який знімав це відео, тримав в руках мобільний телефон і керував авто.

Вибачення скандального блогера / ©
Вибачення скандального блогера

Блогерка, який виїхала до США, написала про "ненависть до української влади"

І він не єдиний блогер, хто потрапив в цей список. Цього тижня стало відомо, що там тепер і Влада Роговенко - теж блогерка-мільйонниця. Сама нині перебуває у США. Але це не заважає їй писати про ненависть до української влади.

Після скандалу свій акаунт дівчина закрила.

Сторінка блогерки Роговенко / ©
Сторінка блогерки Роговенко

Ще одна блогерка заявила, що "не треба кордонів 1991 року"

Російські наративи "ми за мир" повторюють чимало блогерів. Ще одна новоспечена "миротвориця" - Настя Умка. Вона ж Анастасія Туркот з Вінниці, в якої 612 тисяч підписників.

"Мені здається всі вже так за*лися, що нікому не треба кордони 91-го року. Всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Жити", - заявляла вона. 

Настя Умка / ©
Настя Умка

Нардеп про заяви блогерів

Саме з наративами про "мир" блогери активізувалися в день обстрілу дитячої лікарні. 

"Після "Охмадиту" взагалі сталася дуже цікава історія, бо вкотре ми отримали непрямі докази того, що Росія часто використовує в своїх наративах не лише відверто проросійських блогерів, типу Олешка, Стахіва, Яни Панченко, Макса Назарова, а дуже часто може м'якою силою заходити на так званих позитивних блогерів, фітнесняшок, потиків і тому подібне, яким закидають дуже такий системно однаковий наратив", - каже голова комітету Верховної ради з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин. 

Як правило такі "миротворчі" блогери сидять у безпечних місцях. Прикладом, скандально відомий блогер Мирослав Олешко, про якого згадує голова парламентського комітету зі свободи слова, з України виїхав ще у 23-му році і за даними ЗМІ нині мешкає у Відні. У своїх блогах він давно вже закликає чоловіків ховатися від мобілізації, за ще отримав підозру від СБУ.

Як заяви блогерів впливають на українців

Активісти, політологи, а ще бюті-знавчині, музичні критики та мами-блогерки - іноді російські наративи можна почути від тих, від кого і не очікував. І це несе особливу небезпеку з впливу на маси - каже докторка психологічних наук.

"Риболовля, кулінарія, догляд за дітьми і так далі. І основний їх контент, він не політизований, взагалі не пов'язаний з якимись подіями в суспільстві. І їхній читач не очікує там чогось такого побачити. Але коли там маленькими порціями, дуже непомітно, доволі рідко вкраплення цієї інформації, читач може взагалі навіть не усвідомити і не помітити цю інформацію. Але вона несвідомо залишається. Тобто десь я це бачив, десь це чув, десь воно так у мене залишається в голові", - пояснює докторка психологічних наук Інституту соціальної та політичної психології НАПН Ірина Губиладзе. 

Ірина Губиладзе.  / ©
Ірина Губиладзе. 

В СБУ моніторять інформаційний простір і проводить профілактичні бесіди з тими, хто свідомо чи несвідомо розповсюджує російськи наративи. А споживачам контенту голова комітету з питань свободи слова Верховної Ради України радить бути уважними та свідомими.

"Бачите, є відкриті телефони для звернення Служби безпеки, Міністерства культури та інформаційної політики, Центру стратегічних комунікацій, Центр протидії та дезінформації про РНБО. Пишіть, ці матеріали точно будуть опрацьовані. І пам'ятаємо, що лише наша спільна протидія російської агресії і на інформаційному полі теж може дати позитивний результат", - каже голова комітету Верховної ради з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Блогери вляпалися в гучний скандал! Повторили все за Путіним!

Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила в дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпусу задньої частини ракети з серійним номером і частина руля цієї ж ракети. Під час атаки загинуло двоє дорослих - лікарка і родич одного з пацієнтів. 

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