Українські блогери вляпалися в гучний скандал: повторили під копірку наративи Путіна про "мир"

Саме з наративами про "мир" блогери активізувалися в день обстрілу дитячої лікарні.

Відомі українські інфлюенсери за свої висловлювання потрапили до бази "Миротворець". Серед них і Олександр Волошин, який має понад мільйон підписників в Instagram. Діяльністю блогерів також зацікавилась і Служба безпеки України.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.

Олександр Волошин назвав війну "грою" і потрапив до "Миротворця"

Блогер Олександр Волошин поскаржився своїй мільйонній аудиторії в в Instagram, що його внесли в базу "Миротворець".

Все сталось після того, як 8 липня росіяни вдарили ракетою по лікарні "Охматдит" у Києві. Тоді Волошин розмірковував на тему стратегічних питань і називав війну просто грою.

"Давайте будемо відверті. Не вивозимо. І будуть страждати дуже багато людей. І будуть вмирати за те, що ми не вивеземо. Треба бути хитрішими в всій цій грі. Це гра", - заявляв тоді Волошин.

Блогер Волошин

Згодом вибачився і пояснив, що це не ІПСО, а він просто хоче миру. Але від "Миротворця" це блогера не врятувало. На що той записав черговий відеоблог. При цьому, у центрі Києва, на столичному Печерську, де зазвичай жвавий рух, він одночасно спілкувався з оператором, який знімав це відео, тримав в руках мобільний телефон і керував авто.

Вибачення скандального блогера

Блогерка, який виїхала до США, написала про "ненависть до української влади"

І він не єдиний блогер, хто потрапив в цей список. Цього тижня стало відомо, що там тепер і Влада Роговенко - теж блогерка-мільйонниця. Сама нині перебуває у США. Але це не заважає їй писати про ненависть до української влади.

Після скандалу свій акаунт дівчина закрила.

Сторінка блогерки Роговенко

Ще одна блогерка заявила, що "не треба кордонів 1991 року"

Російські наративи "ми за мир" повторюють чимало блогерів. Ще одна новоспечена "миротвориця" - Настя Умка. Вона ж Анастасія Туркот з Вінниці, в якої 612 тисяч підписників.

"Мені здається всі вже так за*лися, що нікому не треба кордони 91-го року. Всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Жити", - заявляла вона.

Настя Умка

Нардеп про заяви блогерів

Саме з наративами про "мир" блогери активізувалися в день обстрілу дитячої лікарні.

"Після "Охмадиту" взагалі сталася дуже цікава історія, бо вкотре ми отримали непрямі докази того, що Росія часто використовує в своїх наративах не лише відверто проросійських блогерів, типу Олешка, Стахіва, Яни Панченко, Макса Назарова, а дуже часто може м'якою силою заходити на так званих позитивних блогерів, фітнесняшок, потиків і тому подібне, яким закидають дуже такий системно однаковий наратив", - каже голова комітету Верховної ради з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин.

Як правило такі "миротворчі" блогери сидять у безпечних місцях. Прикладом, скандально відомий блогер Мирослав Олешко, про якого згадує голова парламентського комітету зі свободи слова, з України виїхав ще у 23-му році і за даними ЗМІ нині мешкає у Відні. У своїх блогах він давно вже закликає чоловіків ховатися від мобілізації, за ще отримав підозру від СБУ.

Як заяви блогерів впливають на українців

Активісти, політологи, а ще бюті-знавчині, музичні критики та мами-блогерки - іноді російські наративи можна почути від тих, від кого і не очікував. І це несе особливу небезпеку з впливу на маси - каже докторка психологічних наук.

"Риболовля, кулінарія, догляд за дітьми і так далі. І основний їх контент, він не політизований, взагалі не пов'язаний з якимись подіями в суспільстві. І їхній читач не очікує там чогось такого побачити. Але коли там маленькими порціями, дуже непомітно, доволі рідко вкраплення цієї інформації, читач може взагалі навіть не усвідомити і не помітити цю інформацію. Але вона несвідомо залишається. Тобто десь я це бачив, десь це чув, десь воно так у мене залишається в голові", - пояснює докторка психологічних наук Інституту соціальної та політичної психології НАПН Ірина Губиладзе.

Ірина Губиладзе.

В СБУ моніторять інформаційний простір і проводить профілактичні бесіди з тими, хто свідомо чи несвідомо розповсюджує російськи наративи. А споживачам контенту голова комітету з питань свободи слова Верховної Ради України радить бути уважними та свідомими.

"Бачите, є відкриті телефони для звернення Служби безпеки, Міністерства культури та інформаційної політики, Центру стратегічних комунікацій, Центр протидії та дезінформації про РНБО. Пишіть, ці матеріали точно будуть опрацьовані. І пам'ятаємо, що лише наша спільна протидія російської агресії і на інформаційному полі теж може дати позитивний результат", - каже голова комітету Верховної ради з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин.

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Нагадаємо, зранку 8 липня РФ влучила в дитячу лікарню "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. Було знайдено уламки корпусу задньої частини ракети з серійним номером і частина руля цієї ж ракети. Під час атаки загинуло двоє дорослих - лікарка і родич одного з пацієнтів.

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