Українські чоловіки віком 18-22 роки масово стають біженцями у Німеччині: що вони кажуть

Українські чоловіки, віком 18-22 роки, стають біженцями у Німеччині.

Наталія Фібріг
Українські чоловіки віком 18-22 роки масово стають біженцями у Німеччині: що вони кажуть

Українці переїжджають до Німеччини / © ТСН

У Німеччині різке зростання реєстрацій українців. Кількість заяв на захист зросла вдесятеро. Це дані Міністерства внутрішніх справ країни. Багато новоприбулих — молоді чоловіки до 22 років. Юнаки почали приїжджати у вересні після того, як Україна спростила правила виїзду для цієї вікової групи.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Фібріґ.

Що кажуть біженці з України

Автобус привозить мешканців із найбільшого берлінського притулку для біженців «Тегель». Хлопці не надто хочуть показувати своє обличчя. Хоча протизаконного вони нічого не зробили. Чимало з них виїхали з України, коли дозволили виїзд юнакам віком до 22 років.

Наплив людей зараз дуже великий — особливо молодих. Їдуть хлопці, років двадцяти двох. Дехто з батьками, дехто з друзями, з дівчатами, а дехто навіть встиг одружитися ще в Україні перед від’їздом. Так що справді, прибуло дуже багато, наплив значно збільшився

Оксану теж зустрічаємо на автобусній зупинці. Стороннім вхід до притулку в Тегелі заборонено, а для зйомки потрібен спеціальний дозвіл. Оксана два місяці прожила в Тегелі і вже отримала місце в гуртожитку. Туди поїде разом із сином Іваном. До Берліна вони приїхали зі Львова

«Залишили роботу, забрали сина — й переїхали сюди. Двоє дітей ще там залишилися, старші. Сину — вісімнадцять років. Тому й виїхали», — каже Оксана Чопко.

Іван вивчає мову і хоче вчитися і працювати в Німеччині. Юнак підтверджує, що молоді хлопці з України масово поїхали в Німеччину.

«Коли ми з мамою приїхали влітку, людей було зовсім мало. А нещодавно їздили до тата, повернулися — і весь Тегель заповнений чоловіками, хлопцями», — каже Іван Чопко.

Що кажуть у Німеччині про наплив біженців з України

Спостереження хлопця фіксує і офіційна статистика. У Берлінському відомстві у справах біженців порахували — найбільше українців приїхало до німецької столиці у вересні, на 65 відсотків більше, аніж у попередні місяці

«У вересні було чітке зростання кількості прибулих з України — на 65 відсотків, у серпні було приблизно 700 людей, а у вересні вже понад 1100 у вересні. І зараз середина жовтня і ми бачимо, що цей показник знову буде високим — тобто тенденція явно зберігається», — каже Моніка Геббінґгаус, речниця Відомства у справах біженців.

Восени кількість шукачів притулку з України завжди зростала, каже речниця. Це так звана сезонна міграція, перезимувати без обстрілів і відключень світла, і можливо потім повернутися додому. Однак цього разу велика група шукачів прихистку це молоді українські чоловіки.

«Ми зараз чітко бачимо: серед новоприбулих значно побільшало молодих хлопців — від 18 до 22 років. Приблизно дві сотні з тих одинадцяти сотень, що приїхали у вересні. Тобто зростання було би все одно, але саме ця група зараз помітно впливає на загальну картину», — каже Моніка Геббінґгаус, речниця Відомства у справах біженців.

Різке зростання кількості шукачів захисту непокоїть чиновників — найбільший табір для біженців «Тегель» саме мають перебудувати згідно нових європейських правил. Хочуть зробити його компактнішим, переселити людей із наметів у контейнери. До кінця року мешканців притулку планували максимально розселити звідси, однак із новою хвилею реєстрацій можуть і не впоратися. За даними відомтва дві третини українців, що реєструються тут, не мають де жити.

Із початку повномасштабного вторгнення українці, що шукають захисту в країнах Євросоюзу, можуть подаватися на тимчасовий захист. Це статус дає право на проживання, роботу, навчання і соціальну допомогу — це вигідніші умови, аніж у пошукачів притулку. Щоправда німецька влада готується скоротити соціальну допомогу для українців, і це популярний крок — за опитуваннями дві третини німців: 66% — проти надання українським біженцям грошової так званої громадянської допомоги. А понад 60% опитаних вважають, що українські чоловіки призовного віку мають повернутися в Україну.

Ахмет приїхав до Берліна з Маріуполя після окупації міста, і хоча не все йому тут подобається, повертатися він поки не збирається.

А тим часом Європейський Союз готується завершувати тимчасовий захист для українців у березні 2027 року. Після цього в Німеччині зможуть залишитися ті, хто навчається або працює. А тим, хто вирішить повернутися додому, німці обіцяють підтримку, щоправда, яку саме — ще не визначилися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Українські юнаки РВОНУЛИ ДО НІМЕЧЧИНИ: біженців стало ВДЕСЯТЕРО БІЛЬШЕ!

