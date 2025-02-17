Українські дизайнери створили унікальний одяг для людей з інвалідністю: фото, відео

Творці "Українського тижня моди" заснували важливу ініціативу – запропонували дизайнерам взяти участь у створенні одягу з функціями для людей з інвалідністю, зокрема для наших ветеранів, які зазнали тяжких поранень на війні.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Івана Воробйова.

За лаштунками перед показом хлопці-ветерани помітно нервують. Деякі з них крокуватимуть подіумом уперше. Досвід таких показів є у Дмитра Терещенка на псевдо "Чемпіон". Він уже виходив на подіум восени. Серед ветеранів-моделей Ян на псевдо "Атом" – наймолодший. Колишньому військовому лише 20. Майбутній архітектор залишив навчання і добровільно приєднався до Третьої штурмової. Торік дістав поранення під час штурму ворожих позицій на Луганщині. Сьогодні на подіумі він вперше.

Український ветеран на подіумі

Військовий Андрій з позивним "Герой" демонструє ТСН свій костюм. Рукави його піджака мають спеціальні функціональні розрізи. На війні хлопець втратив руку та око. Користується протезом. Таке дизайнерське рішення йому до вподоби.

Військовий на подіумі

"Все вже під потреби зроблено. І це дійсно подобається. Зараз усі класичні вбрання обмежують рухи. Це фурор. Не так видно, щоб люди бачили, а так, щоб я встановлював зоровий контакт зі своїм протезом, щоб я бачив, що все добре було", – каже Андрій.

Зробити функціональний одяг не просто зручним, а ще й гарним було їхнім основним завданням під час створення цієї колекції, кажуть дизайнери Андрій Москін та Андрій Білоус. Тепер такий буде в їхній кожній колекції, кажуть хлопці.

Цьогоріч у рамках українського тижня моди його організатори розпочали велику програму, присвячену одягу з функціями.

Дизайнер Макар Ципан показує перші екземпляри адаптивного одягу, який створив для наших хлопців. Розробка та виробництво функціонального вбрання процес не простий і тривалий. Це спільна робота ветеранів, дизайнера та лікарів. Далі створені вироби треба масштабувати та уніфікувати, розповідає Макар.

"Я розумію, що одні штани для всіх ми не зробимо, але ми можемо зробити максимально якусь спрощену систему для того, щоб люди могли вдягатися комфортно, цікаво, і щоб вони це робили самі. Тому що найважливіший бар’єр насправді, з яким стикаються ветерани – це вдягнути одяг і вийти з квартири", – каже дизайнер.

До ініціативи творців українського тижня моди вже приєдналася дизайнерка Юлія Крос. В її колекції також є одяг із функціями для осіб з ампутаціями та людей, які пересуваються на колісних кріслах. Свою колекцію вона створювала в екстремальних умовах, адже виробництво розташоване в місті Суми, яке постійно обстрілюють росіяни.

Доступний за ціною функціональний одяг для людей з інвалідністю у великих торговельних мережах і магазинах відомих брендів – мрія дизайнерів і ветеранів. А тому вони закликають приєднатися до створення адаптивного одягу великих виробників, зокрема державних.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 14:00 17 лютого. ЛАВРОВ ЇДЕ ДО АМЕРИКАНЦІВ! Моторошний удар по ЗАПОРІЖЖЮ!

Читайте також: