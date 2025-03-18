Українські дрони атакують Росію: що відомо про нові БПЛА і куди вони долітають

Українські дрони ефективно атакують Росію. І це попри заяви російської влади про вдалу роботу ППО, приховати загоряння не вдалося, тож факт пожежі від падіння уламків, визнали. Вдалі атаки останніх тижнів на об'єкти країни-агресорки довели: абсолютно захищених місць у Росії більше немає.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН. Тиждень Оксани Родіонової.

Робота українських дронів по об'єктах у РФ

В останні дні зграї український БПЛА атакували низку стратегічних об’єктів на Росії. Такого удару дронів у себе в тилу ворог ще не бачив. Сотня наших ударних "пташок" у Москві та Московській області, в Курській, Брянській, Бєлгородській, Рязанській, Калузькій, Липецькій, Орловській , Воронезькій на Нижегородській областях.

Один з найбільш критичних вузлів - Московський нафтопереробний завод. А це переробка 12 мільйонів тон нафти на рік, що більше, ніж споживають наші закляті друзі Угорщина і Словаччина разом.

Атака БПЛА

Особливість атаки не лише кількості, а й в тому, які дрони були застосовані. Що це за нові БПЛА не розголошують. Ззовні ударні дрони схожі на російські "Шахеди". Вони чорного кольору, що ускладнює роботу російським мобільним вогневим групам.

Атака відбулася напередодні українсько-американських перемовин в Саудівській Аравії, тож мала не лише воєнний ефект.

"Цільовій аудиторії дали зрозуміти, що українська сторона масштабувала виробництво ударних БПЛА і здатна задіяти їх багато, щоб паралізувати нафтопеперобку. А це основне джерело доходів російської скарбниці. Друге, це посилює суб'єктність української сторони в переговорному процесі", - каже військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

У ніч напередодні вже російсько-американських перемовин та візиту Стіва Віткоффа у Москву - знову атака. За нашими джерелами в ГУР, у Калузькій області вразили замасковане під бетонний завод виробництво безпілотників.

Український дрон

Щойно Віткофф поїхав, російський столичний регіон знов отримав кару з неба. Атака була менш потужна, дрони дотягнулися до самісінького серця москвичів – Садового кільця та Кутузівсього проспекту, якими їздить Путін.

Плюс вже вп'яте цього тижня дрони атакували єдиний на Чорноморському узбережжі та один із десяти найбільших на Росії НПЗ у Туапсе. Переробляє, як і московський, гігантські 12 млн тонн нафти на рік.

Також за нашими джерелами в СБУ, дрони вразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка (Білгородська область) та кілька газокомпресорних станцій. Наступної ночі наші дрони цілили у Волгоградський НПЗ. Усього лише від початку березня українські БПЛА навідалися на майже десяток нафтопереробних заводів.

Які наслідки атаки дронів

Бити по російській нафтопереробці – це прямо впливати на поле бою. Крім того, після численних атак по НПЗ Росія не тільки ввела заборону на експорт бензину, а й сама почала його купувати. Тобто не заробляти а витрачати валюту.

"До 16% нафтовидобувних підприємств РФ або зупинили виробничий процес, або зазнали серйозних збитків", - каже експерт.

Об’єми виробництво палива Кремль засекретив не від хорошого життя. 2023 року бензин там подорожчав на 7%, торік - на 14%, цьогоріч - прогнозують здороження аж на 15-20%. Торік на війну з Україною Кремль витратив рекордний 41% з центрального бюджету. Всі галузі, окрім російського ВПК, мають проблеми. Складна ситуація в банківській сфері та на ринку нерухомості. Криза почалася й у Сибіру на Кузбасі – одному з найбільших в світі вугільних родовищ.

Кризову російську економіку тримає "чорне золото". Половину сирої нафти Росія одразу продає. Санкції зробили цей процес болючим. Кремль був змушений переорієнтувалася на Китай та Індію. Задіяти тіньовий флот, та січневі санкції США обвалили експорт нафти "тіньовим флотом" РФ майже на чверть. Плюс щоб обійти санкції у торгівлі нафтою з Пекіном та Нью-Делі Москва почала використовувати криптовалюти.

Росіяни не стримуються після влучань дронів по їхніх містах! Тільки послухайте

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни НЕ СТРИМУЮТЬСЯ після ВЛУЧАНЬ ДРОНІВ по ЇХНІХ МІСТАХ! ТІЛЬКИ ПОСЛУХАЙТЕ

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