Українські дрони намагались перекинути наркотики через Гібралтар: подробиці неочікуваного затримання

Днями поліція Іспанії розповіла про гучне затримання наркоділків, які намагались переправити з Африки до Іспанії, через Гібралтарську протоку, наркотики на дронах українського виробництва. Як відомо, останніх не завжди вистачає на різних ділянках боєзіткнення з російськими окупантами.

"Вони були виготовлені в Україні та доставлені автомобільним транспортом до нашої країни для використання злочинними угрупованнями", — уточнили іспанські поліцейські.

В коментарі для ТСН.ua пресслужба Національної поліції уточнила, що затримані 10 осіб, які підозрюються у причетності до такого трафіку наркотиків.

Офіційне повідомлення Національної поліції Іспанії. Скріншот зі сторінки в соцмережі.

В той же час іспанські правоохоронці не повідомили, скільки саме українських дронів використовували наркоділки.

На відео, яке опублікувала поліція Іспанії можна побачити декілька таких одиниць, здатних перевозити вантажі.

Українські правоохоронці нам повідомили, що станом на зараз не володіють інформацією про те, як саме ці БПЛА вивозились з України.

Своєю чергою, військовий експерт Владислав Селезньов звертає увагу на те, що певні особи могли звернутись напряму до українських виробників дронів, не повідомивши про діяльність кінцевого покупця.

"Злочинці різних напрямків використовують сучасні технології, щоб реалізовувати свої плани. Якщо злочинці розуміють, що українська продукція є найкращою, то це чудова реклама. Я впевнений в тому, що українські виробники навряд чи свідомо продавали своє обладнання для використання у злочинній діяльності", — каже Селезньов.

Та додає: "Але якщо ці речі були ефективними під час певних кримінальних оборудок, то очевидно, що ці речі будуть дуже ефективними для того, щоб боронити нашу країну. Не є таємницею, що українські виробники дронів попереду інших в частині

апробації уніальних розробок. Ці незаконні оборудки є чудовим маркером того, що використовується найкраще. Прагматичний підхід".

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