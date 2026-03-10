Українські дрони у США та прохання Трампа: чому світ зацікавився українськими БПЛА

БПЛА / © ТСН

Те, що роками було національним викликом для України, раптом стало глобальною проблемою. Звуки іранських «Шахедів», які звикли чути українці, тепер лунають на Близькому Сході. Це спровокувало справжній бум інтересу до українських оборонних технологій. Наразі делегація українських виробників здійснює масштабне турне Сполученими Штатами — від Бостона до Техасу.

Про закриті зустрічі, запити від Дональда Трампа та готовність експортувати «захист неба» — у репортажі кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Попит на українські дрони

Турне українських виробників планувалося заздалегідь, але війна в Ірані надала йому стратегічного значення. Більшість зустрічей у Бостоні, Нью-Йорку та Вашингтоні є закритими, проте кількість запитів зростає щогодини.

Тарас Бублик, директор зі стратегії компанії «Unwave»: «Повідомлення надходять постійно, особливо від країн Близького Сходу. Наразі у всіх компаній „інбокс“ забитий меседжами, але ми переспрямовуємо їх до уряду — такі питання вирішуються на державному рівні».

Секретна допомога США за 24 години

Пані Посол України у США Ольга Стефанішина підтвердила: Вашингтон звернувся до Києва з конкретним запитом щодо дронових технологій. Відповідь була миттєвою.

Ольга Стефанішина, пані посол України в США: «Протягом 24 годин після розмови президентів допомога була надана. Я не можу розкривати деталі, але цій взаємодії передував тиждень контактів із країнами Перської затоки, які зазнали атак. Україна запропонувала захист неба і громадян, бо такі спроможності є тільки у нас».

За словами пані посла, темою дронів особисто цікавився і Дональд Трамп під час вручення вірчих грамот. Це може стати фундаментом для великої «дронової угоди» між країнами.

Чи вистачить потужностей для ЗСУ та експорту?

Головний запит від США та партнерів — дрони-перехоплювачі «Шахедів», виготовлені повністю без китайських компонентів. Українські виробники запевняють: вони готові.

Сергій Орлов, представник компанії «Генерал Черешня»: «Ми готові постачати готові дрони. Це не зашкодить нашим замовленням для ЗСУ — ми можемо за короткий час наростити виробництво. Але важливо розуміти: дрон — це не міксер, він іде в пакеті з навчанням, радарами та засобами РЕБ».

Мета роудшоу у 6 містах США — не просто продаж, а пошук інвестицій для масштабування.

Ірина Заболотна, операційний директор Brave1: «Україна стала дефенс-тек кластером. Ці зустрічі в університетах та інвестфондах — можливість створити партнерства, які дозволять нам стати повноцінними гравцями світового ринку».

Україна більше не просто вивчає досвід — вона задає вектор розвитку цілої галузі, перетворюючи бойовий досвід на технологічну перевагу, яку тепер прагне отримати весь світ.

