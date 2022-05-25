Українські кардіохірурги продовжують здійснювати унікальні операції, яких навчають західних колег

Серце, уражене коронавірусом, ледь не добила війна - 67-річний Олексій Лиман родом із Гуляйпільщини, через усе, що довелося пережити під обстрілами, потрапив до столичного інституту Амосова із загостренням проблем із серцем.

Там чоловік став 500 пацієнтом, якому успішно провели операцію за унікальною методикою, йдеться в ТСН.

Олексій Іванович вимушений був покинути своє рідне село Гуляйпільське, на його межі тривали бойові дії. «Там половина приміщень уже зруйновані. Лишилось може 10 мешканців», - каже він

Звідти виїжджав наприкінці квітня, військові евакуювали їх просто з підвалу, часу на збори не було, тож лишився він без нічого.

Також читайте Економічний експерт розповів, у якій валюті краще тримати гроші і як вчинити з гривнею

Першим на все, що довелося пережити, відреагувало серце. «Воно було вже давно, а тут напевно спровокувало погіршення. Дійшло до того, що тиск почав стрибати, то великий, то малий», - розповідає Олексій Іванович .

Проблеми з серцем у нього почалися років 10 тому, а потім ще й двічі перехворів на коронавірус. «Ковід» одразу вдарив по вразливому органу, тож тепер дійшло до того, що чоловіка терміново потрібно оперувати. В Олексія Івановича гіпертрофічна кардіоміопатія. Це коли одна зі стінок серця потовщена і заважає перекачувати кров. Останнім часом в Інституті Амосова зросла кількість пацієнтів із такою вадою. Серед них і цивільні, і військові.

«Перші дні були важкі, бо пацієнтам було важко доїхати до нашого центру, але останній місяць, коли ситуація в Києві стабілізувалася, ми бачимо приріст пацієнтів, які приїжджають до нас із цією хворобою, бо збільшується навантаження на людей і емоційне, і фізичне», - кажуть у закладі.

Задишка, запаморочення, нетипове серцебиття та втрата свідомості - це симптоми, на які лікарі просять миттєво реагувати. Бо саме з цим захворюванням пов'язані випадки, коли раптово помирали спортсмени під час тренувань та школярі на уроках фізкультури. Останні 6 років столичні хірурги оперують таких пацієнтів за унікальною методикою. І якби не війна, то зараз вони мали б ділилися досвідом зі своїми польськими колегами.

Уражене коронавірусом серце ледь не добила війна: як рятували чоловіка з Гуляйпільщини

Олексій Іванович - уже 500-ий пацієнт, якому в інституті Амосова перекроюють серце, і за цим ми лідери в Європі, тому що більшої кількості таких операцій не роблять у жодному європейському медичному закладі.

Тепер чоловік буде жити і довше, і краще - запевняють лікарі. Олексій Іванович вірить: дочекається перемоги, повернеться додому і буде ще довго бавитися зі своїми онуками.

Читайте також:

Росіяни посилюють свої угруповання для наступу на Запоріжжя, але і так прорвати українську оборону не можуть

Винищувачі піднялись у небо над Вінницею, щоб проститись із загиблими пілотами

Після повернення справжнього автора фрази з напрямком корабля стали відомі нові подробиці захоплення Зміїного