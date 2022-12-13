Українські кардіохірурги зарекомендували себе у світі так, що навіть попри війну, до них їдуть оперуватись іноземці

Іноземці дістаються різними видами транспорту й по кілька діб, щоб отримати медичну допомогу в українських лікарнях. Зокрема, ті, хто мають вади серця, йдеться в ТСН.

У Клініці для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії за останні 3 тижні вже прооперували шестеро таких пацієнтів.

За годину до операції іноземка Мара не знаходить собі місця. Вона боїться, що операція знову може зірватися, як одного разу вже було в її рідному Казахстані. “У мене на батьківщині її скасували, мене просто з лікарні вигнали і все”, - пригадує вона.

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Дівчині - 25 років, і у неї вроджена вада серця, але про це дізналася лише влітку. Загострення хвороби почалося після того, як Мара перехворіла на коронавірус. “Я промисловий альпініст, у минулому – пілот легкого літального апарату. Були постійні перевірки щодо здоров'я, і ніколи нічого не виявляли”, - розповідає вона.

У Казахстані дівчина обійшла 5 лікарень і в жодній, як з'ясувалося згодом, їй не поставили правильний діагноз. Тоді почала шукати лікарню за межами своєї країни. Серед варіантів була й Україна, бо сюди вона приїжджала й раніше. “Я поговорила з лікарем, він мені дуже сподобався, дуже конкретно пояснив, докладно. Сказав: “Нічого страшного, все добре, типова операція, ти житимеш”. І все, я подумала, я сюди їду”, - розповідає вона.

Минулого року в Клініці для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії прооперували понад чотири десятки пацієнтів із-за кордону. Більшість із Ближнього Сходу - громадяни Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Молдови. Оперували американців, англійців та канадців, які живуть і працюють в Україні. З початком повномасштабного вторгнення потік іноземців зупинився, але за останні три тижні Мара - уже шоста прооперована пацієнтка з-за кордону.

“Наш центр у світі вже доволі визнаний із вроджених вад серця. Про наш центр дійсно знають у всьому світі, бо результати нашого центру і кількість та види тих операцій, які ми виконуємо в нашому центрі, ті результати, які ми показуємо, про них знають дуже багато людей”, - зазначає завідувач відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур Гліб Ємець.

Таких операцій, наприклад, не роблять у Східній Європі. Приваблює Україна іноземців і цінами та відсутністю складної бюрократії. Отже, кажуть, витрачають менше грошей і часу та отримують медичну допомогу на високому рівні. Пацієнти, які наважуються зараз їхати до України, розуміють, наскільки це небезпечно. Це й ризик потрапити під ракетний обстріл, і можливий блекаут та, відповідно, перенесення операції в разі відімкнення світла. “Ми тягли, від лютого все відкладали, відкладали, але зараз уже важко відкладати, і ми вирішили: як буде”, - каже Марія Василівна, яка приїхала до Києва з Кишинева.

Разом із нею приїхали чоловік, донька, зять та онук, якого колись саме тут лікарі врятували. “Ми добиралися трохи складно, але дуже хотіли сюди потрапити. 2007 року у нас народився онучок, який мав безліч вад серця, у Кишиневі нам відмовили. Тобто такі операції не робили. Ми приїхали сюди, нас тут прооперували. Зараз, слава Богу, хлопчику 14 років, він здоровий, бігає, грається”, - розповідає жінка.

Він щороку мусить приїжджати до Києва на обстеження, а разом із ним цьогоріч перевірити серце й провести операцію треба й Марії Василівні. Про пошуки альтернативи і не йшлося, бо саме українські кардіохірурги вже півтора десятка років - для них незамінні фахівці.

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