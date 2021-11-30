Українські медики провели цілу спецоперацію, щоб врятувати життя 33-річного хворого на рак крові

Вперше в України провели процедуру тотального опромінення тіла.

Цілу спецоперацію провели українські медики, аби врятувати життя 33-річного хворого на рак крові: щоб пересадити йому донорський кістковий мозок, провели тотальне опромінення тіла. І цю процедуру виконали вперше в Україні. Раніше це робили лише закордонні клініки. Тепер таке лікування доступне українцям удома. Як хворого з Дніпропетровщини опромінювали в Кропивницькому, а для трансплантації доправляли у столицю, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 29 листопада.

У "швидкій" - пацієнт у спеціальному захисному костюмі. Йому протипоказаний будь-який контакт із зовнішнім світом. Адже його імунна система повністю знищена. 33-річного Євгена привезли на летовище у Кропивницькому. Тут на нього чекає гелікоптер. Санавіація доправляє чоловіка у столичний центр трансплантації, де йому пересадять кістковий мозок. Такі операції вже стали звичними для України. Але цей пацієнт унікальний.

Перед тим, як пересадити донорський кістковий мозок, його власний вбили радіацією. Вперше в України провели процедуру тотального опромінення тіла. Отак відбулася перша в Україні процедура тотального опромінення організму. Вона складається з шести блоків. Нині триває п’ятий. За три дні Євген отримав опромінення 12 Грей. Смертельною дозою для людини вважається 10.

Також читайте Медики назвали нетипові симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон"

До процедури українські лікарі готувалися три місяці. Медичні фізики прорахували все до дрібниць. Зокрема положення тіла в лінійному прискорювачі - до міліметра, аби захистити очі, мозок, легені та нирки.Раніше тотальне опромінення організму перед пересадкою кісткового мозку робили лише в закордонних клініках. Українським пацієнтам це коштувало від 150 тисяч євро. Віднині процедура доступна в Україні.

Борт із пацієнтом зустрічають у столиці. Тут у міському центрі трансплантації на нього вже чекає новий кістковий мозок. Донором стала рідна сестра хворого. Гематологи твердять – шанси на одужання у онкохворого пацієнта суттєво зросли.

Тепер єдина складність – суто логістична. Бо апарат, який може провести тотальне опромінення є лише в Кропивницькому, а донорський кістковий мозок пересаджують у столиці та у Черкасах.

Як повідомлялося, в Україні втричі зросла вартість трансплантації серця та легень: рішення ухвалили в уряді. Пересадка серця коштує два мільйони гривень, а легень – майже три мільйони. Втім, повна вартість і за операцію, і за реабілітацію компенсується державою. До слова, востаннє ціни на такі операції встановлювали ще у 2019 році. Попередні тарифи не покривали витрат і реабілітацію.

Читайте також:

Лікарі київського "Охматдиту" провели унікальну операцію , вирізавши немовляті рідкісну грижу: відео

, вирізавши немовляті рідкісну грижу: відео Хотіла полегшити біль: в Росії бабуся зробила собі операцію, бо не дочекалася допомоги

бо не дочекалася допомоги Виявила через півтора року: у сечовому міхурі мешканки Франківська лікарі залишили катетер під час операції

Українські медики провели цілу спецоперацію, аби врятувати життя 33-річного хворого на рак крові