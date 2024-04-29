Блокування українських офіційних Telegram-ботів: деталі про ситуацію, що кажуть у ГУР та поява ворожих клонів

У Telegram 28 квітня припинили працювати офіційні українські боти для передавання даних Силам оборони – про пересування ворога або боти для координації з рухом опору на окупованих територіях. В ГУР підтвердили, що боти були заблоковані керівництвом Telegram. Водночас росіяни вже створили фейкові боти, які копіюють функціонал заблокованих.

Усе що відомо про блокування українських Telegram-ботів – читайте на ТСН.ua.

Які боти заблокував Telegram

Telegram заблокував такі офіційні українські боти для інформування Сил оборони:

"єВорог" від Мінцифри (@evorog_bot);

офіційні боти ГУР та СБУ (Бот Розвідки та Stop Russian War);

бот-координатор з півдня України;

бот ППО для відстеження "Шахедів".

Нагадаємо, що боти "єВорог" і Stop Russian War були створені 2022 року, щоб інформувати Сили оборони про переміщення російських військ територією України, переміщення ворожої техніки, скупчення живої сили тощо.

Під блокування також потрапили боти, за допомогою яких відбувалася координація руху опору на півдні України. Зокрема, йдеться про бот @Rus_ni_peace_da_bot від телеграм-каналу "Николаевский Ванек", куди можна було надсилати координати російських військ; "Гнила Черешня", "Крымский ветер" та інших каналів спротиву, які працювали проти ворога на ТОТ.

Також заблоковано бот Легіону "Свобода России".

В ГУР прокоментували блокування ботів у Telegram

"Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі заблоковано "Головний бот розвідки". Це відбулось всупереч правилам і заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало", – заявили в ГУР Міноборони України.

Там запевнили, що попри блокування боту, персональні дані українців перебувають у безпеці.

"Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних. Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах", – вказали у воєнній розвідці.

Передати інформацію до ГУР зараз можна через:

gur_official@proton.me

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

Росіяни створили клони українських ботів

Як повідомили в ГУР, росіяни вже створили фейкові боти, які копіюють функціонал українських заблокованих. Зокрема, з’явилися клони боти "єВорог". Тож поки ця проблема не вирішена, краще нікуди нічого не передавати черезTelegram-боти.

Фейковий бот "єВорог" / Скриншот

Фейковий бот "єВорог" / Скриншот

Водночас Telegram не заблокував понад 15 російських ботів

Як повідомив автор телеграм-каналу "Николаевский Ванек", блокування сталося раптово, без попередження. Є підозра, що до блокування могла призвести скарга людям "згори" з боку одного з росіян, якого потім обміняли на українських військових. Він міг заявити, що через бот надходить інформація про ситуацію на півдні України.

Автор телеграм-каналу вказав, що насправді весь масив інформації надходить не через бот, однак близько 1000 повідомлень на тиждень таки було. Тому задля безпеки перевірених людей і стабільних інформаторів було переведено на альтернативні джерела зв'язку, також є пошта.

"Ситуація однобока, ми знайшли понад 15 аналогічних російських ботів, які, звичайно, ніхто не блокував. Натомість українські боти з "галочкою", яку видає особисто телеграм, було знесено", – зазначили в телеграм-каналі "Николаевский Ванек".

"Робимо висновки, реагуватимемо відповідно. Ніяких пояснень не чекаємо, все і так зрозуміло. Найголовніше – потік інформації особисто у нас як ішов, так і йтиме. Альтернативу боту зробимо для зручності певної категорії людей", – додали там.

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Що каже Дуров про блокування Telegram-ботів

Зауважимо, 24 квітня засновник Telegram Павло Дуров написав, що платформа блокує "облікові записи та ботів, які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію із закликами до насильства".

"Ми не хочемо, щоб Telegram був інструментом для насильства – тому, будь ласка, повідомляйте нам про такі канали/ботів, якщо ви їх бачите", – вказав Дуров.

Павло Дуров / Фото: vk.com/durov

У Верховні Раді відреагували на блокування ботів

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook прокоментував блокування чат-ботів урядових організацій. Нардеп переконаний, що це не пов’язано із критикою на адресу Telegram з боку української влади.

"Українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в Telegram. Звісно, це не сподобалося ФСБ і вони нагнули Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною", – висловив думку Юрчишин.

Офіційні українські боти вже відновили роботу

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив вранці 29 квітня, що офіційні українські боти, що допомагають у боротьбі з російською агресією, відновили роботу. Йдеться про боти ГУР, СБУ та про бот Мінцифри "єВорог".

"Пам’ятайте: ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані. Щоби цьому завадити, використовуйте інструмент для перевірки чат-ботів: dovidka.info/botcheker", – зазначили в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, в березні Юрчишин повідомив, що у разі визнання Telegram непрозорою мережею, представникам держорганів та органів місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти у месенджері.

А в СБУ на початку квітня повідомили, що в Україні вже заблоковані деякі Telegram-канали, які є небезпечними джерелами інформації, ще деякі какнали можуть бути заблоковані незабаром.

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