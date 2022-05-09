"Українські палаци. Золота доба": що пов’язує містечко в Карпатах та Букінгемський палац

Автори циклу "Українські палаци. Золота доба" дослідили історію палацу братів Грьоделів у місті Сколе та показали, який вигляд він мав майже 100 років тому.

Брати Грьоделі були власниками міжнародної компанії з обробки та продажу деревини, штаб-квартира яких базувалася у Сколе. На кошти, виручені з бізнесу, брати Грьоделі розвивали інфраструктуру навколо Сколе: будували лікарні та школи для місцевого населення. Гредлі зробили внесок в розвиток туризму в регіоні. Вони відкривали курортні центри для відпочинку та лікування.

Відомі брати також тим, що на початку ХХ століття партія деревини із їхнього тартаку була відправлена за королівським замовленням до Букінгемського палацу, в Лондон. Можливо, саме по паркету із карпатської деревини зараз ходить королева Великобританії Єлизавета ІІ.

Наприкінці XIX - початку ХХ століття Сколе та околиці були популярним туристичним напрямом для заможних європейців. Тут брати Грьоделі облаштували популярну на той час розвагу серед європейської еліти - полювання. Задля нього сюди приїздили відомі та заможні люди з усього світу та навіть принци, які зупинялися у палаці. Сам процес полювання вибудували дуже продумано та навіть, можна сказати, інноваційно. Для мисливців у лісах були збудовані спеціальні колиби - системи оповіщення про появу звірів, та навіть прокладена телефонна лінія. Як саме ця система оповіщення працювала в час, коли не було мобільного зв’язку та датчиків - дивіться у фільмі.

Цікаво, що поважним гостям пропонувались і інші вишукані розваги - просто посеред карпатського лісу господарі палацу облаштували казино та клуб, що ще більше приваблювало вельмож з усього світу.

А от як господарі палацу у Сколе оригінально вирішили проблему пияцтва на своєму підприємстві - дивіться у новому випуску:

Нагагаємо, в документальному циклі із 8 серій продюсер історичних стрічок на 1+1 Акім Галімов разом з командою істориків, архітекторів з 3D реконструкцій та спеціалістів VFX відтворюють 8 повністю або частково зруйнованих українських палаців.

Транслюється проєкт на 1+1 video та офіційному YouTube каналі 1+1 щоп’ятниці о 19:00. Наступної п’ятниці глядачі побачать історію палацу у Качанівці родини Тарновських. Особливістю якого є унікальна колекція українських старожитностей.

Проєкт 2021 року став переможцем конкурсу соціально вагомого контенту PITCH UA 3, що був організований медіаконсалтинговою компанією Media Resourсes Management (MRM) за підтримки Проєкту Transformation Communications Activity (TCA) та "Зміцнення Громадської Довіри" (UCBI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України.