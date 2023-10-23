Українські політики-зрадники, які після початку повномасштабного вторгнення втекли до РФ – список

Після 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного вторгнення Росії багато народних депутатів України від нині вже забороненої ОПЗЖ ("Опозиційна платформа – за життя") втекли на територію країни-агресорки, а особливо ті, тому "світив" вирок за державну зраду.

ТСН.ua розповідає про 5 політиків-зрадників, які переховуються в Росії.

Ексрегіонал Єфремов живе в елітних апартаментах Москви

Ексглава "Партії регіонів" Олександр Єфремов, якого звинувачують у держзраді, після повномасштабного вторгнення Росії спочатку виїхав до Словаччини.

Олександр Єфремов / Фото: УНІАН

Проте за даними журналістів, наразі ексдепутат перебуває у Москві. Зокрема, вдалося встановити, що Єфремов зареєструвався у Москві в елітних апартаментах у житловому комплексі "Тріумф-Палас". Ця нерухомість записана на сина ексдепутата – Ігоря Єфремова.

Колишнього очільника "Партії регіонів" звинувачують у низці злочинів. Серед них – підозра у сприянні створенню угруповання "ЛНР". Крім того, він допомагав захоплювати адміністративні будівлі Луганської ОВА та СБУ 2014 року. Ще одна підозра - у держзраді.

Олександр Єфремов від 2019 року неодноразово відвідував Росію, зокрема, якраз напередодні повномасштабного вторгнення.

Екслідеру комуністів Симоненку оголосили підозру

Екслідер комуністичної партії України Петро Симоненко втік до Росії у супроводі спецназу який під час окупації Київської області.

За даними СБУ, в період окупації Київщини Симоненко звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його "евакуації" до країни-агресора.

Петро Симоненко / Фото: УНІАН

"Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку", - повідомляють в СБУ.

Ввід 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі.

Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об’єднання Союз комуністичних партій – комуністичної партії Радянського союзу.

Крім того, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій "22-й "Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій", яка проходила у місті Гавана на Кубі.

А 21-22 квітня 2023 року Петро Симоненко взяв участь у з’їзді "антифашистського форуму", який відбувся у Мінську. Там він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ.

На підставі зібраних доказів Петру Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Справа про держзраду екснардепа Іллі Киви

Ілля Кива / Фото: УНІАН

За проросійські заяви та дії Іллю Киву позбавили мандату народного депутата України, а сам він втік за кордон і може перебувати в Росії, де відвідує пропагандистські телешоу. Україна оголосила Киву в міжнародний розшук.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Кива закликав до насильницької зміни влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Його звинувачують у державній зраді та пропаганді війни (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ст. 436, ч.2 ст. 436-1 КК України).

Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Підозрюваний пропонував фізично усунути президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території України.

Олег Волошин від ОПЗЖ публічно виправдовував створення "ЛДНР"

Колишньому нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину, підозрюваному у держзраді та побитті, загрожує до 15 років тюрми. Встановлено, що перед 24 лютого 2022 року він втік з України до Росії, де переховується від суду.

Олег Волошин / Фото: УНІАН

За даними СБУ, протягом 2020-2021 років він активно сприяв вищому військово-політичному керівництву Росії у проведенні масштабної підривної діяльності проти України. Він цілеспрямовано намагався маніпулювати суспільною думкою українських громадян в інтересах країни-агресора.



Він публічно поширював кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Крім того, він публічно виправдовував створення та діяльність терористичних організації "ЛДНР". Також встановлено, що Волошин завдав тілесних ушкоджень іншому громадянину.

Медведчука обміняли на 200 українських полонених

Віктор Медведчук / Фото: Associated Press

Кум президента Росії Путіна та екснардер Віктор Медведчук був затриманий у квітні 2022 року під час спроби втекти через Придністров’я до Москви. Його у військовій формі Збройних сил України затримали у Київській області.

У перші дні повномасштабної війни Медведчук зник з місця домашнього арешту, після того як з нього рішенням суду зняли електронний браслет. Увесь цей час Медведчука шукала спеціальна група професійних слідчих.

Ексголова СБУ Іван Баканов тоді повідомив, що Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там – човном переправити до т.зв. "Придністровської Молдавської Республіки", де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доправити Медведчука до Москви.

Коли Медведчук перебував під слідством в Україні, його дружина – Оксана Марченко навіть записала відеозвернення до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана із закликом витягнути з в'язниці свого чоловіка Віктора Медведчука, якому інкримінують державну зраду.

А вже у вересні 2022 року Україна провела масштабний обмін – з полону повернули 215 військових замість Медведчука, серед яких – 108 бійців "Азову".

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Все ж таки опинившись н території РФ Медведчук інколи робить різні проросійські заяви, коментуючи війну в Україні. Зокрема, він пропонував завершити війну за так званим "корейським планом": коли частину держави віддадуть росіянам.

А недавно кум Путін вимагав трибуналу над президентом України Володимиром Зеленським.

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