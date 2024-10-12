Українські селяни розмірковують, як змусити "Шахеди" орати грядки: чому експерти шоковані

Протягом останнього часу в соцмережах з’явилась низка відеороликів, на яких чоловіки намагаються відремонтувати або, як вони кажуть, "оживити" двигуни збитих та знайдених "Шахедів".

Одне з таких відео було записано в гаражі, де стоїть легкова автівка з черкаськими номерами. На відео два чоловіки демонструють та хизуються, як вони начебто вдало запустили двигун "Шахеда" зі зламаним пропелером. На цей ролик відреагували близько 26 тис. дописувачів, прокоментували більше 300 людей.

Аудиторія дописувачів одразу поділилась на тих, хто поставився до ситуації з гумором, мовляв, кмітливі українці можуть змусити працювати двигуни дронів-вбивць на суспільну користь або, можливо, продають їх як картоплю на базарі, та на тих, хто скептично поставився до якості такої техніки.

Той самий гараж, де майстри "оживляли" двигун "Шахеда". Колаж ТСН.ua

Один з дописувачів написав, що на Одещині навіть з’являється таке явище як конкуренція серед шукачів збитих "Шахедів". За словами цього чоловіка (на аватарці він зображений у військовій формі), був випадок, коли в Кілійському районі був збитий "Шахед", який впав в межах одно з сіл.

"Вночі було лінь їхати шукати, запланували на ранок. Наступного дня виїхали, а там тільки слід залишився. Сп**дили", - написав дописувач на ім’я Василь.

Ще один з дописувачів анонімно залишив такий коментар під відео: "Куплю. Даю 2 тис. грн".

Ще один з дописувачів в коментарях розмірковував, а чи можно цей двигун поставити на мотоблок та орати город, мовляв, буде такий собі "раб на дачній ділянці".

Інші дописувачі стверджують, що начебто бачили оголошення, де продавці пропонували неробочий двигун за 20-86 тис. грн., але підтвердження цьому немає.

ТСН.ua звернувся за коментарем до експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які вже мають чималий досвід в питаннях дослідження в тому числі озброєння, яке використовує путінська армія.

Фахівці цієї установи неодноразово досліджували і "Шахеди". З їхніх слів можно зрозуміти, що ті, хто продає двигуни "Шахедів" за тисячі гривень - свого роду Остапи Бендери. Експерти мотивують це тим, що ці двигуни "Шахедів" відпрацьовують свій ресурс під час лише одного польоту, а наївні потенційні покупці вважають, що це начебто класна техніка.

Крім того, запчастини "Шахедів" можуть нести серйозну приховану небезпеку, про яку мало хто здогадується.

"Після збиття силами і засобами протиповітряної оборони російських дронів і ракет, їх частини та уламки можуть залишатися небезпечними для цивільних людей. Завжди є наявним залишковий ризик вибуху, тобто бойові частини або їхні фрагменти можуть не розірватися при збитті, що створює загрозу для людей навіть час потому. Ці фрагменти можуть здетонувати у будь-який момент при контакті, тому вкрай важливо, щоб із ними працювали спеціалісти з відповідною підготовкою", - повідомили ТСН.ua експерти лабораторії військових досліджень КНДІСЕ.

За їхніми даними, є і прихована небезпека, яку цивільна людина не здатна побачити.

"Крім того, в експертній роботі ми зустрічали випадки, коли росіяни встановлювали приховані механізми підриву в дронах, як-от "Shahed 136" (рос. маркування – "Герань"), які активуються при спробі втручання в ці пристрої. Візуально, на перший погляд, ці специфічні "пастки" не проглядаються, а тому можуть знову ж таки непідготовленій особі завдати значної шкоди", - повідомили нам фахівці КНДІСЕ.

Носії важливої інформації

За словами експертів, навіть уламки російського озброєння можуть стати для спеціалістів джерелом важливої інформації.

"Зрештою, нам важливо мати першоджерела важливої інформації, яка ідентифікується за частинами та уламками російської зброї. Ці фрагменти можуть містити важливу інформацію для експертного аналізу. Їх збір цивільними може призвести до втрати цінних даних, які допомагають вивчати тактику або технології противника. Таким чином, будь-які дії з уламками дронів чи ракет несуть ризик для здоров'я та життя, тому найкращим рішенням є негайне повідомлення відповідних служб", - зазначають експерти лабораторії.

Цивільні мисливці за "Шахедами" купують "кота в мішку"

За словами експертів, двигуни "Шахедів" мають ознаки низькоякісної техніки.

"Щодо якості матеріалів двигунів, вони просто найчастіше залишаються найбільш збереженими після знешкодження цього типу боєприпасу. Двигуни дронів, зокрема типу "Shahed", спроектовані для короткочасної роботи – на кілька годин польоту, йдеться про обмежену потужність і ресурс. Глобально, вони виготовлені з матеріалів, які не призначені для довготривалого використання роками, тому тривалість їхнього функціонування в інших побутових сферах залишається під великим питанням", - кажуть професійні "технарі" КНДІСЕ.

Резюмуючи, додають: "Таким чином, ризики при контакті з уламками зброї чи дронів для цивільних людей в особистих цілях дуже високі. У разі виявлення таких об'єктів важливо поводитися обережно, бути свідомими та негайно повідомляти відповідні служби, щоб не наражати на небезпеку себе та оточуючих".

За даними відкритих джерел, від початку повномасштабного вторгнення українською ППО було знищено більше 8800 "Шахедів".

Як стало відомо ТСН.ua, в Нацполіції вже вивчають відео "оживлення" двигунів "Шахедів", щоб надати правову кваліфікацію діям цивільних мисливців за цими запчастинами.

В соцмережах "технарі" хизуються" запуском знайдених двигунів збитих "Шахедів"

Раніше повідомлялось про те, що військовий експерт Олег Жданов попередив про масований обстріл і назвав дату.

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