Українські спецпризначенці кілька разів висаджувались в окупованому Енергодарі: ексклюзивні подробиці

Українські спецпризначенці кілька разів висаджували в окупованому Енергодарі Запорізької області. Метою цього був удар по тилу окупантів.

Про це йдеться у сюжеті журналіста ТСН Андрія Цаплієнка.

Унікальний спецпідрозділ ДПСУ ДОЗОР кілька разів висаджувався в окупованому Енергодарі. За словами захисників України, під час одного такого рейду їм вдалось ліквідувати до 190 окупантів.

"Ми там були неодноразово, і не один, і не два рази, і те, що ми там робили, це було, як родео. Коли ми заходили до них у тил, працювали, їх просто знищували, за один рейд, якщо не помиляюсь у них по втратах було 190 осіб", - сказав боєць спецпідрозділу ДОЗОР.

Український десант, за версією окупантів, було повністю знищено. Але захисники кажуть, що всі вони живі та здорові. Військові стверджують, що такого завдання - відбити атомну станцію - тоді не було.

Знімальна група ТСН потрапила під бомбовий удар на острові Зміїний

Нагадаємо, в Енергодарі ГУР привітало окупантів зі святом, "подарунки" доставили дрони.

Читайте також: