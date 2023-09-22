Українські спецпризначенці кілька разів висаджувались в окупованому Енергодарі: ексклюзивні подробиці

Окупанти тоді заявляли, що "вбили" захисників України.
Українські спецпризначенці кілька разів висаджували в окупованому Енергодарі Запорізької області. Метою цього був удар по тилу окупантів.
Про це йдеться у сюжеті журналіста ТСН Андрія Цаплієнка.
Унікальний спецпідрозділ ДПСУ ДОЗОР кілька разів висаджувався в окупованому Енергодарі. За словами захисників України, під час одного такого рейду їм вдалось ліквідувати до 190 окупантів.
"Ми там були неодноразово, і не один, і не два рази, і те, що ми там робили, це було, як родео. Коли ми заходили до них у тил, працювали, їх просто знищували, за один рейд, якщо не помиляюсь у них по втратах було 190 осіб", - сказав боєць спецпідрозділу ДОЗОР.
Український десант, за версією окупантів, було повністю знищено. Але захисники кажуть, що всі вони живі та здорові. Військові стверджують, що такого завдання - відбити атомну станцію - тоді не було.
Нагадаємо, в Енергодарі ГУР привітало окупантів зі святом, "подарунки" доставили дрони.
Читайте також: