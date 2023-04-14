Українські танкісти дивують іноземних інструкторів у вправності з "Леопардами": з'явилось відео із полігонів

Українські військові в Польщі опановують німецькі "Леопарди". Польські, канадійські та норвезькі інструктори вчать їх будувати і проривати танкові перешкоди, українцями вони щиро вражені, йдеться в ТСН.

Пересісти з радянського танка в “Леопард” - це приблизно, як змінити запорожець на сучасний позашляховик. Електроніка всередині, здатність до швидкого заднього ходу, захист екіпаж. Якщо радянська стратегія була: в разі великого конфлікту закидати противника масою залізних бляшанок - НАТО поставило на ефективність, одразу розуміючи: кількістю техніки росіяни будуть переважати. “З “Леопарда” можна стріляти на куди більшу дистанцію, він набагато швидший, маневреніший - якщо радянські танки їдуть заднім ходом до 5 кілометрів на годину, німецькі - до сорока. Відтак на полі бою це дасть українцям помітну перевагу”, - пояснює інструкторка Брітні Шкі-Гізіс.

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Заступник начальника польського тренувального центру капітан Стефанович каже, скільки б не навчали українських танкістів - вони хочуть ще. “Тренування триває по 12 годин на добу, але вони все одно залишаються повторити якісь вправи, мають питання щодо танків, адже розуміють, що від них залежить все. Вони прагнуть забрати з собою до України максимально багато знань”, - каже він.

На симуляторах їх навчають заводити мотор і маневрувати. Далі - знайомлять уже зі справжніми танками і навчають тактичним маневрам. “Курс, який триває тут 30 днів, в Канаді йде три місяці, тож програма дуже напружена. Однак сюди приїжджають уже досвічені танкісти, знайомі з танками серії Т, отже у них вже є розуміння принципів стрільби та механіки. Тож їх не треба вчити бути танкістами, їх треба навчити розбиратися з конкретною моделлю танків”, -додає інструкторка.

За місяць на танковому полігоні у Свєнтошуві збираються підготувати 21 танковий екіпаж та команди технічного обслуговування.

Водночас прем’єр Польщі під час візиту до США анонсував передачу Україні нової партії МіГ-29. І ще одна добра новина - Уряд Німеччини дозволив Польщі поставку винищувачів МіГ-29 Києву.

Прем'єр-міністр Польщі не уточнив, про яку кількість бойових літаків йдеться, але ще під час візиту Володимира Зеленського до Варшави Анджей Дуда озвучив, що 8 винищувачі вже в Україні, а 6 бортів готують до передачі. Тобто очікуємо на щонайменше 6 МіГів. “Будемо поставляти МіГи 29. Наступна поставка буде мати місце. Оскільки ми отримали перші F22 Раптори, маємо 48 бортів F16, замовили F35 і протягом найближчих кілька років отримаємо отримаємо щонайменше 32 одиниці F35. Ми могли вилучити зі служби старе пострадянське озброєння. МіГи вже не були потрібні нашій армії, натомість вони використовують в Україні”, - зазначив Матеуш Моравецький.

Ця заява Моравецького збіглася в часі з тим як уряд у Берліні погодив заявку Польщі на передачу Україні винищувачів МІГ 29 з запасів Східної Німеччини. У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки.

Зазвичай, контракти на продаж, а у нашому випадку на передачу військової техніки з Німеччини передбачають, що німецький уряд повинен дати згоду на передачу їх третій стороні, така згода є, і йдеться поки що про 5 винищувачів.

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