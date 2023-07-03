Українські умільці взялися перетворювати тубуси від "Джавелінів" на потужні колонки: який мають вигляд і звучання

Роблять це з метою продажів такої акустики на аукціонах і збору коштів для бійців.

У Вінниці із використаних тубусів від "Джавелінів" виготовляють акустичні колонки, які потім продають за кордоном на аукціонах, йдеться в ТСН.

Протитанковий ракетний комплекс “Джавелін” навіть після використання в бою стає у пригоді. Використані тубуси в різних регіонах країни розмальовують майстри і продають, аби допомогти армії. Утім, вінницькі волонтери вирішили трубу від снаряду використати інакше і зробити акустичні системи в корпусах.

Аудіоколонка вийшла незвичайна. “Ми спроєктували, які динаміки сюди, як їх поставити, спроєктували електроніку, модулі зв'язку, щоб підключитися до системи”, - розповідає інженер акустичних систем Валерій Олексюк.

Колонка із "Джавеліна"

Всі колонки виготовляють на вінницькому підприємстві. З молотка вони підуть на закордонних аукціонах. Першу вже купив американець українського походження за пів мільйона гривень. “Я довго думав, що з ним зробити, розмалювати чи розписати, але вирішив, що технологічний продукт, який дійсно буде цінний людині, яка його придбає, саме такий продукт буде корисний”, - каже волонтер Максим.

Це не просто тубус із динаміками, каже Максим, а система, яка має власну історію. “Джавелін”, футляр якого нині перетворений на колонку, колись дуже допоміг нашим захисникам під Авдіївкою. “Війна триває, і це сміття війни, яке валяється в полях, де відбуваються активні бойові дії, тому ми беремо це сміття війни, переробляємо, даємо йому інше життя і таким чином намагаємося зупинити цю війну”, - переконують волонтери.

Протитанковий ракетний комплекс “Джавелін” навіть після використання в бою стає у пригоді

Нині в черзі на переоснащення ще чотири тубуси, їх теж продаватимуть. На виручені кошти волонтери планують купити три карети швидких для розвідників.

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