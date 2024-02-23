Українські війська стримують наступ росіян в околицях Авдіївки: що розповідають бійці на передовій

На Авдіївському напрямку окупанти просунулись у Сєверному та східніше Орлівки. Росіяни скидають десятки авіабомб на довколишні селища, намагаючись відтіснити українські війська від нещодавно захопленої Авдіївки. Стрільці 53-ї окремої механізованої бригади, які прикривали відхід українських підрозділів з міста, тепер стоять на позиціях на Авдіївському напрямку. А медики, попри щільні артилерійські обстріли запалювальними боєприпасами, витягують поранених з поля бою.

Про те, що відбувається на найгарячішій ділянці фронту, йдеться у репортажі з передової знімальної групи кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Українські бійці палять ворожу техніку та знищують окупантів, які після захоплення Авдіївки намагаються просунутися далі. Серед них — боєць із позивним “Блогер”, озброєний ПТУРом.

“Тепер, коли російські війська зайшли в Авдіївку, дуже щільно працюємо. Але і вони по нас — також. Закидають снарядами танчики, постійно працюють “Гради”, ракети, заїжджає техніка, заходить піхота. Це все ми стараємося ліквідувати, а от проти ракет — складно, працюють з відстані”, - розповідає він.

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У стабілізаційному пункті на Авдіївському напрямку бойові медики 53-ї бригади рятують бійців з рваними ранами кінцівок та проникаючими пораненнями легень.

Евакуація під авіаударами - це надскладне завдання, зізнаються вони. “Чи вдень, чи вночі — важко пересуватися. Йде безперервний обстріл”, - розповідає бойовий медик Сашко із позивним “Лівсі”.

24 лютого буде рівно два роки, як він на фронті. Аспірант історичного факультету родом з окупованого росіянами Енергодару - один з тих, хто своїми діями творить історію сучасної російсько-української війни.

“Сусід розбудив. Після його фрази, що Росія пішла в наступ — встав, зібрався, пішов у військкомат”, - пригадує він початок повномасштабного вторгнення.

Боєць стрілецького батальйону з позивним “Фішер” - один з тих, хто прикривав вихід українських підрозділів з міста, яке росіяни штурмували з жовтня минулого року. Найскладнішими називає моменти, коли через роботу ворожих засобів РЕБ зникав звʼязок з командуванням та побратимами.

“Коли йде підрозділ, нам дають команду, що йде дружній підрозділ. А коли немає команди - ми не знаємо, чи це друзі чи ні. Тому тут було складніше. Але була команда, що позаду будуть тільки друзі, тому ми були більш менш спокійні”, - пригадує він.

Тепер “Фішер” разом з побратимами стримує ворожу навалу на Авдіївському напрямку. Аби росіяни не могли просунутись в сусідні села, від яких вже залишились самі руїни.

Стрілець Руслан з позивним “Гімлі” у війську півроку. Він родом з Донеччини, саме з Авдіївки, жив в районі “Хімік”. Пів року тому йому вдалося вмовити рідних полишити рідне місто. Каже, що від Авдіївки вже нічого не залишилось. І це для бійця мотивація бити російського ворога на українській землі.

“Шкода своє місто, коли спостерігаєш, як його бомблять. Коли ракети прилітають кожен день і не по одній. Ворог давить і в нього - техніка і зброя, і боєприпаси... Але триматись будемо до останнього. Скільки є змога, стільки будемо триматися”, - запевнив “Гімлі”.

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Нагадаємо, після захоплення Авдіївки Донецької області темп російських наступальних операцій біля міста різко сповільнився. Окупантам доведеться взяти оперативну паузу або перекинути підкріплення до району з інших ділянок фронту.

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