Українські військові ГУР розповіли про унікальний дрон, який залітає вглиб російської армії: відео

БПЛА «Батон» / © ТСН

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Український далекобійний дрон «Батон» уражає вогневі позиції, автомобілі, блокпости та логістику росіян — усе те, без чого російська армія не може воювати.

Запускають це ударне крило бійці спецпідрозділу Kraken Департаменту активних дій Головного управління розвідки МОУ. Пілоти запевняють: «Батон» не боїться ворожих РЕБів, а нові модифікації дозволяють бити по цілях на десятки кілометрів у тилу противника.

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Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала на секретній позиції розвідників і побачила, що цього разу Kraken знищив в окупованій частині Запорізької області.

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Складний шлях на позицію та підготовка до вильоту

Діставшись позиції, бійці готуються до чергового робочого дня. Загалом заїзд до району виконання завдань став набагато складнішим, ніж раніше.

«Зараз запросили небо, чекаємо відповіді від чергового, будемо заїжджати... Раніше було набагато простіше заїхати до робочої зони. Противник також не стоїть на місці, стало набагато важче заїхати в район роботи», — розповідають бійці під час виходу на позицію.

Загарбникам не сховатись ані в селі, ані у великому місті. Пілоти підготували борти вітчизняного виробництва — дрони «Батон».

«Загалом в коробці в нас йде два борти. Ми сьогодні взяли трошки більше, ніж завжди — взяли 14 бортів», — показують розвідники свою зброю.

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Стійкість до РЕБ та широкий спектр цілей

Дрон «Батон» доволі стійкий до ворожих засобів радіоелектронної боротьби та має систему донаведення, що значно полегшує роботу пілотам.

«Ми працюємо на ураження пунктів постійної дислокації (ППД), на ураження техніки, легкого транспорту, коли є на це завдання, бо наші умови такі, що важка техніка сюди не під'їжджає. Але бувають такі випадки, що наші підрозділи знаходять і її», — розповідає пілот екіпажу ударних БпЛА підрозділу Kraken із позивним «Нуль».

За словами розвідників, бійці нищать найрізноманітніші цілі, а подекуди можуть вполювати і важку броню армії РФ.

«Вдається деяким екіпажам вполювати навіть танк. Безпосередньо такої єдиної цілі немає, є просто кількість: що більше, то краще», — додає боєць «Нуль».

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Командир екіпажу ударних БпЛА з позивним «Ярий» підбиває підсумки роботи на Запорізькому напрямку:

«Безпосередньо нами було знищено позиції пілотів "Молній", пошкоджено позиції пілотів "Мавіків", FPV, гармати, пункти дислокації противника, точки накопичення автомобільної техніки, особового складу та багато чого іншого».

Філігранна точність: знищення блокпоста в окупованому місті

Цього разу ціль спецпризначенців — ворожий блокпост в одному з окупованих міст на Запоріжжі. Розвідка заздалегідь підтвердила: там перебувають російські військові.

«Готуємо борт та будемо вилітати», — лунає команда на позиції.

Kraken вдало відпрацював «Батоном» по російській мішені. Під час заходу борту на ціль пілоти фіксують додаткові об'єкти для ураження.

Українському «Батону» не страшні російські мобільно-вогневі групи, адже вони просто не встигають його виявити та збити.

«Обираємо потрібну нам ціль, натискаємо "атака" — і далі він уже все робить сам. Дрон тримає автозахоплення цілі, ми можемо допомогти трошки вліво чи вправо зсунути. І навіть коли йде придушення відео чи керування — це на нього не впливає, він однаково буде йти до цілі», — пояснює технологічну перевагу безпілотника командир екіпажу «Ярий».

Безпілотник «Батон», запевнили бійці ГУР, однаково ефективний як для роботи безпосередньо вздовж лінії зіткнення, так і в глибокому тилу ворога за десятки кілометрів від фронту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 7 ЖОВТНЯ | РАКЕТИ РУЙНУВАЛИ БУДИНКИ! РЕАКЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО! ТРАМП зателефонує ПУТІНУ

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