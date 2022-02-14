Українські військові на Луганщині у бойовій готовності, але кажуть про недостатню кількість сил у ворога для наступу

Українські військові на Луганщині у бойовій готовності, але кажуть про недостатню кількість сил у ворога для наступу

Луганська область «випромінює» спокій.

На фронті шість обстрілів за попередню добу і жодного - від початку нового дня. Штаб ООС повідомляє, що бойових утрат серед військових немає.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

На Луганщині, про яку кажуть, як про регіон зі сценарію Путіна, мешканці запевняють, що усі ці панічні настрої, зокрема в соцмережах, – це спроба залякати - як один з прийомів гібридної війни. В місті Северодонецьк «фестиваль спокою» і про сценарій вторгнення тут говорять, як про нелогічний.

«Я не бачу сенсу, це тут обстріляні є військові підрозділи, вони отримали сучасне озброєння, оці всі нові гранатомети і «Джевіліни», все є в наших військових. Для Путіна, для РФ це втрата часу, дуже величезної кількості людей. Ну, йти просто через Луганську область - якесь безглуздя, це треба бути навіть не фахівцем військової справи», - відповідає на питання журналістів про можливе вторгнення через Луганщину голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

Не підтримують панічні настрої і місцеві мешканці у Станиці Луганській – місце, де поруч і окуповані території Луганщини, і Росія. Тут таке враження, що про ймовірний наступ почули від журналістів. Там ідуть планові будівельні роботи, заливають бетоном, щось будують. І в місцевих "аргументи", що війни не може бути, бо це не входить в їхні будівельні плани.

Такий же спокій і серед військових - впевнені у собі офіцери та солдати жартують, коли говорять про те, що це російським військовим має бути страшно, адже наступати значно складніше, аніж оборонятися. Наші військові вкопані в землю, це хороші укріплення. А військова наука говорить, що сил росіян недостатньо для повномасштабного наступу.

Новини з фронту: втрат серед військових немає – які настрої у захисників

«Ми зберігаємо спокій і чистимо кулемети та готові до будь-якого розвитку подій. Угрупування на кордоні воно недостатньо велике, щоб здійснювати масштабне вторгнення на територію України. Як нас вчить військова наука, співвідношення наступаючих до тих, хто стоїть на кордоні, має бути один до трьох, а такого співвідношення сил у противника немає», - переконує військовослужбовець ЗСУ Богдан.

Один з прийомів цієї війни вимотати її очікуванням, примусити населення хвилюватися та тривожитися.

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