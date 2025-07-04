Українські військові почали використовувати вертольоти як ППО: льотчики розповіли подробиці

Вертоліт / © ТСН

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Напередодні Україна вперше в історії відсвяткувала День армійської авіації Сухопутних військ. До структури пілоти доєдналися 3 липня 31 рік тому. Тому ця дата і стала знаменною.

Під час повномасштабного вторгнення роль військових льотчиків оцінили всі українці — від них залежить наше життя. Тож армійська авіація розраховує на тил, який підстрахує.

ТСН доєднується до великого збору для вертолітників. Ціль у 5 мільйонів гривень пілоти планують інвестувати в обладнання для екіпажів, засоби зв’язку та, зокрема, безпілотні рішення. Зібрані кошти оборонці неба розділять між окремими бригадами армійської авіації. Це 11-та «Херсон», 12-та імені генерала хорунжого Віктора Павленка, 18-та імені Ігоря Сікорського та 16-та бригада «Броди». QR-код збору — на екрані.

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Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

3 липня 2025 року — Україна вперше святкує День армійської авіації, людей, які тримають піхоту, які тримають над нами небо.

Від їхньої роботи в повітрі залежить, чи зможуть Збройні сили зупинити просування ворога на землі.

«Наше основне завдання — це швидко опинитися там, де ми найпотрібніші, і виконати свої завдання в інтересах піхоти», — каже Роман, пілот 16-ї окремої бригади армійської авіації.

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Тому армійська авіація — це частина Сухопутних військ, але певні підрозділи можуть підпорядковуватися Повітряним силам. Сучасна війна технологій для екіпажів армійської авіації кидає нові виклики. Роман — один з перших, хто на радянських гвинтокрилах почав збивати російські ударні БпЛА.

«Це ті самі мобільні вогневі групи, тільки в повітрі», — каже він.

Зазвичай МІ-8 стріляють, задираючи носа. Залпи вогню прорізають повітря, як артилерія. Але тактика збиття повітряних цілей над українськими містами вночі залишиться таємницею. Інформаційна тиша — це їхні життя і наша безпека.

«Кожен їхній повітряний рейд — це ризик. Ризик не повернутися», — каже Юрій, командир екіпажу МІ-8.

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Ще один командир екіпажу МІ-8 Олег пригадує одне зі своїх найскладніших бойових завдань, з якого все почалося у лютому 2022 року. Це була оборона Київщини і загибель побратимів, які працювали в сусідньому гелікоптері, в його парі.

Вертоліт ЗСУ / © ТСН

«Кожна пара була сформована з побратимів, товаришів, друзів. Йшов загальновійськовий бій, використовувалася також протиповітряна оборона противника, стрілецькі засоби для ведення вогню. Тому вертоліт був уражений багатьма засобами. Тому ми зазнали наших перших втрат. Ми мстимося кожного дня. І вони ніколи не будуть забуті. І вони поряд з нами. Дякуючи їм ми продовжили нашу свободу на кожен день. Дякуючи їм ми змогли зробити те, що зараз є у нас», — каже командир екіпажу МІ-8 окремої 16-ї бригади армійської авіації Олег.

Екіпаж гелікоптера — це троє людей. Ліворуч — командир, праворуч — льотчик-штурман, який прокладає маршрут, і між ними — бортовий технік. Перш ніж гвинти здіймуть гелікоптер, він перевіряє його справність.

Попри російську перевагу в небі і в засобах радіоелектронної боротьби, українські гвинтокрили часто роблять неможливе.

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«На цих гелікоптерах було здійснено перші переправи до оточеного Маріуполя. Проведено евакуацію звідти. Ці гелікоптери брали участь в обороні Київщини, а згодом — в обороні усіх регіонів України. З них збивають „Шахеди“ в українському небі, з них виконують пускові маневри по ворогові, з них десантують наших військових і забирають на евакуацію поранених», — каже Ірина Кондрачук.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НОВИНИ! ПІДСУМКИ 27 ЧЕРВНЯ. КИЇВ УСЮ НІЧ ГОРІВ ВІД ВИБУХІВ! РОЗМОВА З ТРАМПОМ!