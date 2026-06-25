На розмінування України знадобиться 10 років / © Міністерство оборони України

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Щонайменше десять років знадобиться Україні, щоб повністю розмінувати територію. Про це заявляють міжнародні експерти з протимінної діяльності.

Як сучасні технології допомагають звільняти українські землі від мін та снарядів — продемонстрували на одному з полігонів. Випробовували машини, наземні роботизовані комплекси (НРК) та коптери з сенсорами, які за допомогою штучного інтелекту створюють карту прихованої небезпеки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

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Яка унікальна техніка розміновує Україну

Гігантська машина переорює землю, вивертаючи назовні заховані міни. Потужний вибух — і дим огортає техніку. А вже за хвилину вона продовжить роботу.

«Кіловат», командир відділення механізованого розмінування 47-ї окремої інженерної бригади: «Дана машина — найкраща для розмінування на планеті Земля».

Техніка шведська, таких у світі всього 12, розповідають сапери. І вона вже кілька років розміновує українські поля, дороги та ліси. Кабіна водія захищена бронею, скло витримує постріли снайперських гвинтівок.

Авто для розмінування / © ТСН

«Кіловат», командир відділення механізованого розмінування 47-ї окремої інженерної бригади: «Машина застосовується в дуже густій рослинності. Коли для звичайних саперів потрібні тижні для того, щоб розмінувати цю територію руками, ця машина робить це за лічені години. За період розмінування вона очистила понад тисячу гектарів — це як тисяча футбольних полів».

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Дрони зі штучним інтелектом: гектар дослідження за 15 хвилин

Де шукати міни та снаряди — підказують коптери зі спеціальними сенсорами. Ось так вони пролітають над полями і сканують небезпеку під землею.

Михайло Писарський, представник компанії з розробки систем розмінування: «Маючи дрон, вам не потрібно виходити в поле. Він може полетіти за сотні метрів і збирати ці дані, а за допомогою штучного інтелекту їх опрацювати і показати карту. І ви бачите, де безпечно, а де небезпечно».

Штучний інтелект попереджає навіть про те, який саме вид вибухівки ховається під ґрунтом. І це значно пришвидшує процес.

Михайло Писарський, представник компанії з розробки систем розмінування: «Якщо звичайний сапер за день може дослідити приблизно 10 квадратних метрів, то ми за 15 хвилин ось таким дроном можемо дослідити цілий гектар».

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Поки на полігоні тривають випробування, лунає черговий вибух. Максим Добрянський — ветеран, екскомандир стрілецької роти, а нині експерт із протимінної діяльності. Він щиро радіє появі такої техніки, бо на собі відчув наслідки ворожого замінування.

Максим Добрянський, ветеран, експерт із протимінної діяльності: «Я йду перший, за мною — п’ятеро чоловіків на відстані. Наступаю на міну протипіхотну, відлітаю і відчуваю цей біль. Я вважаю, що ця техніка доволі крута. Нам не треба заходити туди — ці роботи все прочистили».

Колосальні втрати економіки та міжнародний досвід

Україна перетворилася на найбільше мінне поле планети, кажуть експерти, і це — шалені збитки для економіки. Щороку держава втрачає мільярд доларів лише через заміновані угіддя, констатують у профільному міністерстві.

Ігор Безкаравайний, заступник міністра економіки України: «Це ті втрати, які ми несемо через те, що сільськогосподарська земля заблокована і не використовується. Сільськогосподарські землі, які конкретно забруднені — зараз ця цифра сягає близько 50 тисяч гектарів. Поле середнього розміру, коли ми їдемо вздовж дороги — це приблизно 100 гектарів».

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Використання новітніх технологій може прискорити розмінування в десятки разів — каже британець Бен Ларк. Він уже понад 30 років займається такою діяльністю в Афганістані, Камбоджі, Боснії та інших країнах.

Бен Ларк, керівник програми ПРООН з протимінної діяльності в Україні: «У таких країнах, як Афганістан, гуманітарне розмінування почалося ще в 1991 році, і це досі велика-велика програма. Проте зараз є шалений розвиток технологій, які допоможуть Україні розмінувати території значно швидше».

Територія України, яка всіяна російськими мінами та снарядами — рівноцінна площі Греції. Тож, попереджають експерти, навіть із застосуванням новітніх технологій, щоб очистити землю цілком — знадобиться щонайменше 10 років.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Трамп оцінив успіх України! Залучення Білорусі до війни! Землетрус у Венесуелі | ТСН ДЕНЬ 25 червня

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