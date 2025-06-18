Українські військові розповіли про одні із найнебезпечніших дронів та як їх збивають

Дрон у небі / © ТСН

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Росія дедалі частіше атакує українські позиції FPV-дронами — маневровими, малопомітними, смертельно небезпечними. Частину з них не бере жодна радіоелектронна боротьба. Від них може врятувати лише влучна стрілецька зброя.

Як бійці бригади «Хартія» тренуються збивати безпілотники — бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

FPV-дрон на фронті — не просто розвідник, а повноцінна зброя. Він може скидати вибухівку просто в окоп або бліндаж. Від нього складно сховатися, а ще складніше збити. Маневровість, швидкість, мініатюрний силует — усе це робить безпілотники вкрай складною мішенню. У небі їх майже не видно.

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Бійці «Хартії» відпрацьовують стрільбу по дронах, яких на фронті побільшало в рази — ворог активно запускає безпілотники усіх модифікацій.

“FPV— це один з найнебезпечніших дронів. За рахунок їх мобільності та високої скорості. Тому хлопцям ми надаємо навички, щоб вони могли працювати на випередження”, - каже командир зенітного взводу 13 бригади “Хартія” “Марс”.

Та найскладніше — це оптоволоконні дрони. Їх не можна «заглушити» — адже сигнал йде через тонкий кабель, прокладений прямо до безпілотника.



“Або це треба по них зробити постріл, або перерізати кабель самого оптоволокна”, - каже “Марс”.

На тренуваннях інструктори моделюють реальні умови — дрони маневрують між деревами, як на передовій. А керують ними найкращі оператори.

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“В навчанні намагаємося робити умови максимально приближені до бойових дій, щоб наші хлопці розуміли як і коли правильно буде відпрацьовувати по дрону. Я намагався ускладнити тим, що постійно маневрував, але хлопці відпрацювали успішно”, - каже Владислав «Хома».

З кожним тренуванням шанси знищити смертоносні FPV-дрони в українських захисників ростуть. А кожен вдалий постріл — це врятовані життя побратимів.

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