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- Ексклюзив ТСН
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Українські військові розповіли про одні із найнебезпечніших дронів та як їх збивають
Військові розповіли про небезпечні дрони та розказали, як вони навчаються їх збивати.
Росія дедалі частіше атакує українські позиції FPV-дронами — маневровими, малопомітними, смертельно небезпечними. Частину з них не бере жодна радіоелектронна боротьба. Від них може врятувати лише влучна стрілецька зброя.
Як бійці бригади «Хартія» тренуються збивати безпілотники — бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко.
FPV-дрон на фронті — не просто розвідник, а повноцінна зброя. Він може скидати вибухівку просто в окоп або бліндаж. Від нього складно сховатися, а ще складніше збити. Маневровість, швидкість, мініатюрний силует — усе це робить безпілотники вкрай складною мішенню. У небі їх майже не видно.
Бійці «Хартії» відпрацьовують стрільбу по дронах, яких на фронті побільшало в рази — ворог активно запускає безпілотники усіх модифікацій.
“FPV— це один з найнебезпечніших дронів. За рахунок їх мобільності та високої скорості. Тому хлопцям ми надаємо навички, щоб вони могли працювати на випередження”, - каже командир зенітного взводу 13 бригади “Хартія” “Марс”.
Та найскладніше — це оптоволоконні дрони. Їх не можна «заглушити» — адже сигнал йде через тонкий кабель, прокладений прямо до безпілотника.
“Або це треба по них зробити постріл, або перерізати кабель самого оптоволокна”, - каже “Марс”.
На тренуваннях інструктори моделюють реальні умови — дрони маневрують між деревами, як на передовій. А керують ними найкращі оператори.
“В навчанні намагаємося робити умови максимально приближені до бойових дій, щоб наші хлопці розуміли як і коли правильно буде відпрацьовувати по дрону. Я намагався ускладнити тим, що постійно маневрував, але хлопці відпрацювали успішно”, - каже Владислав «Хома».
З кожним тренуванням шанси знищити смертоносні FPV-дрони в українських захисників ростуть. А кожен вдалий постріл — це врятовані життя побратимів.
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