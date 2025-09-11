ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
2 хв

Українські військові розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку та "квітку смерті"

Українські військові розповіли, як воюють на Запорізькому напрямку.

Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

«Квітка смерті» — так свою самохідну артилерійську установку називають бійці 141 механізованої бригади.

В підрозділі воюють, як новоприбулі, так і бійці, які раніше самовільно залишали частини.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Чим ближче до лінії зіткнення — тим більше спорожнілих сіл. На дорозі — розбиті машини. Ще кілька тижнів тому цим шляхом безперешкодно їздили селяни, тепер сюди дістають ворожі FPV-дрони.

Менш, ніж за десять кілометрів від окупантів працює САУ «Гвоздика». Гармата не раз потрапляла під ворожий обстріл.

В підрозділі молодого командира «Ковбоя» воюють, як нещодавно мобілізовані, так і досвідчені бійці, які перейшли до нього з інших бригад.

«Повторних СЗЧ у них немає, вони можуть себе тут знайти і проявити — це дуже круто. Воюємо, працюємо, хлопці в цілому справляються. Взагалі круто, не зважаючи на те, що підрозділ новосформований. Підрозділ дуже швидко масштабується і розвивається», — каже «Ковбой».

В іншій бригаді працював мінометником, вимушено був в СЗЧ і навідник «Кєша».

«Я пішов в СЗЧ тільки, щоб перевестись. Не для того, щоб там бігати, тікати, ховатися», — каже він.

Після того, як потрапив до групи «Ковбоя», зарекомендував себе, як вправний боєць.

Володимир — у мирному житті будівельник, тепер відповідальний за снаряди. Поки не має позивного, адже воює всього два місяці. Каже, за прикладом рідних братів, пішов на війну добровольцем.

Судячи з ворожих перехоплень, кажуть бійці, окупанти дуже не люблять САУ. Між собою її називають — «квітка смерті».

Аеророзвідка бригади виявила скупчення російських штурмовиків.

«Особовий склад накопичувався на фермі, з другого снаряда було уражені цілі. І ще два контрольних туди ж», — каже «Ковбой».

Не менш складне завдання — виїхати з позицій. На дорогах чатують ворожі дрони.

Вже у командному пункті, «Ковбой» каже, на перетині Донецької та Запорізької областей росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони.

Бійці дають гідну відсіч ворогу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 11 вересня. ГУР АТАКУЄ! УДАРИ по УКРАЇНІ! ПОЛЬЩА ОГОВТУЄТЬСЯ!

Дата публікації
Кількість переглядів
287
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie