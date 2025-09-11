Українські військові розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку та "квітку смерті"

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

«Квітка смерті» — так свою самохідну артилерійську установку називають бійці 141 механізованої бригади.

В підрозділі воюють, як новоприбулі, так і бійці, які раніше самовільно залишали частини.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Реклама

Чим ближче до лінії зіткнення — тим більше спорожнілих сіл. На дорозі — розбиті машини. Ще кілька тижнів тому цим шляхом безперешкодно їздили селяни, тепер сюди дістають ворожі FPV-дрони.

Менш, ніж за десять кілометрів від окупантів працює САУ «Гвоздика». Гармата не раз потрапляла під ворожий обстріл.

В підрозділі молодого командира «Ковбоя» воюють, як нещодавно мобілізовані, так і досвідчені бійці, які перейшли до нього з інших бригад.

«Повторних СЗЧ у них немає, вони можуть себе тут знайти і проявити — це дуже круто. Воюємо, працюємо, хлопці в цілому справляються. Взагалі круто, не зважаючи на те, що підрозділ новосформований. Підрозділ дуже швидко масштабується і розвивається», — каже «Ковбой».

Реклама

В іншій бригаді працював мінометником, вимушено був в СЗЧ і навідник «Кєша».

«Я пішов в СЗЧ тільки, щоб перевестись. Не для того, щоб там бігати, тікати, ховатися», — каже він.

Після того, як потрапив до групи «Ковбоя», зарекомендував себе, як вправний боєць.

Володимир — у мирному житті будівельник, тепер відповідальний за снаряди. Поки не має позивного, адже воює всього два місяці. Каже, за прикладом рідних братів, пішов на війну добровольцем.

Реклама

Судячи з ворожих перехоплень, кажуть бійці, окупанти дуже не люблять САУ. Між собою її називають — «квітка смерті».

Аеророзвідка бригади виявила скупчення російських штурмовиків.

«Особовий склад накопичувався на фермі, з другого снаряда було уражені цілі. І ще два контрольних туди ж», — каже «Ковбой».

Не менш складне завдання — виїхати з позицій. На дорогах чатують ворожі дрони.

Реклама

Вже у командному пункті, «Ковбой» каже, на перетині Донецької та Запорізької областей росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони.

Бійці дають гідну відсіч ворогу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 11 вересня. ГУР АТАКУЄ! УДАРИ по УКРАЇНІ! ПОЛЬЩА ОГОВТУЄТЬСЯ!