- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 287
- Час на прочитання
- 2 хв
Українські військові розповіли про ситуацію на Запорізькому напрямку та "квітку смерті"
Українські військові розповіли, як воюють на Запорізькому напрямку.
«Квітка смерті» — так свою самохідну артилерійську установку називають бійці 141 механізованої бригади.
В підрозділі воюють, як новоприбулі, так і бійці, які раніше самовільно залишали частини.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.
Чим ближче до лінії зіткнення — тим більше спорожнілих сіл. На дорозі — розбиті машини. Ще кілька тижнів тому цим шляхом безперешкодно їздили селяни, тепер сюди дістають ворожі FPV-дрони.
Менш, ніж за десять кілометрів від окупантів працює САУ «Гвоздика». Гармата не раз потрапляла під ворожий обстріл.
В підрозділі молодого командира «Ковбоя» воюють, як нещодавно мобілізовані, так і досвідчені бійці, які перейшли до нього з інших бригад.
«Повторних СЗЧ у них немає, вони можуть себе тут знайти і проявити — це дуже круто. Воюємо, працюємо, хлопці в цілому справляються. Взагалі круто, не зважаючи на те, що підрозділ новосформований. Підрозділ дуже швидко масштабується і розвивається», — каже «Ковбой».
В іншій бригаді працював мінометником, вимушено був в СЗЧ і навідник «Кєша».
«Я пішов в СЗЧ тільки, щоб перевестись. Не для того, щоб там бігати, тікати, ховатися», — каже він.
Після того, як потрапив до групи «Ковбоя», зарекомендував себе, як вправний боєць.
Володимир — у мирному житті будівельник, тепер відповідальний за снаряди. Поки не має позивного, адже воює всього два місяці. Каже, за прикладом рідних братів, пішов на війну добровольцем.
Судячи з ворожих перехоплень, кажуть бійці, окупанти дуже не люблять САУ. Між собою її називають — «квітка смерті».
Аеророзвідка бригади виявила скупчення російських штурмовиків.
«Особовий склад накопичувався на фермі, з другого снаряда було уражені цілі. І ще два контрольних туди ж», — каже «Ковбой».
Не менш складне завдання — виїхати з позицій. На дорогах чатують ворожі дрони.
Вже у командному пункті, «Ковбой» каже, на перетині Донецької та Запорізької областей росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони.
Бійці дають гідну відсіч ворогу.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 новини 11 вересня. ГУР АТАКУЄ! УДАРИ по УКРАЇНІ! ПОЛЬЩА ОГОВТУЄТЬСЯ!