Українські військові вигадали, як вберегти свою техніку та як змусити окупантів витрачати снаряди

Війна в Україні / © Getty Images

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Макети військової зброї та техніки нині активно передають нашим бійцям волонтери. Адже це відволікає ворога, зменшує запас його снарядів, а головне — рятує життя воїнів. Бо якщо макет зроблений якісно, росіяни проводять дорозвідку, вагаються і відтягують момент удару. А це час, який українські захисники використовують на свою користь.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Завдання в тилу, про яке прохають самі ж військові — скопіювати техніку так, аби вдавалося відвертати увагу росіян.

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«Мені подзвонили хлопці. Кажуть дуже потрібні макети. Нам потрібні саме гаубиці М-777. А я кажу: навряд знайду, але можу зробити, а вони — „та ну ладно“. Не було ніяких креслень, з фотографій орієнтувалися», — каже засновник благодійного фонду «На часі» Руслан Клименко.

Зараз у цеху своєї волонтерської організації вони можуть зібрати до десятка штук за кілька тижнів чи місяць, залежно від наявності дерев’яних заготовок. Бо макет саме із дерева.

Макет військової техніки / © ТСН

Єдина не дерев’яна заготовка це — дуло. Бо воно і блистіти має характерно для правдоподібності і нагріватися, аби макет сприймали за справжній.

«Перевага цього макету — його можна зі стану бойового, одній людині, покласти у стан відпочинку. І от коли вона вночі лежить, і вони окопними свічками нагрівають, то вночі у тепловізор це нібито відстріляний, справжній ствол», — каже Руслан Клименко.

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Здавалося б, про подібні хитрощі ліпше мовчати, але військові кажуть — навпаки, нехай росіяни думають, що у нас цих макетів тисячі.

«Це нам допомагає витрачати їхні запаси снарядів, більше мати часу для переміщень, якщо вони не впевнені чи це справжня ціль і займаються дорозвідкою», — каже військовий.

Підрозділ Максима один з тих, що вже користувався цими макетами. Зокрема БМП-2. Вона також вийшла із цеху де нині збирають М-777. На неї ворог витратив чимало снарядів.

Вартість макета 1,5 тис доларів. Тоді як іноземні відповідники коштують у 3-5 разів дорожче. А якщо макет надувний то ціна злітає і у сотні разів.

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Росіяни всередньому витрачають на макет від 5 до 20 боєголовок. А на Покровщині, одного разу, навіть понад 200 снарядів — і це рекорд.

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