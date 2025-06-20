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- Ексклюзив ТСН
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Українські військові вигадали, як вберегти свою техніку та як змусити окупантів витрачати снаряди
Українські військові та благодійники розповіли про макети військової техніки.
Макети військової зброї та техніки нині активно передають нашим бійцям волонтери. Адже це відволікає ворога, зменшує запас його снарядів, а головне — рятує життя воїнів. Бо якщо макет зроблений якісно, росіяни проводять дорозвідку, вагаються і відтягують момент удару. А це час, який українські захисники використовують на свою користь.
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна.
Завдання в тилу, про яке прохають самі ж військові — скопіювати техніку так, аби вдавалося відвертати увагу росіян.
«Мені подзвонили хлопці. Кажуть дуже потрібні макети. Нам потрібні саме гаубиці М-777. А я кажу: навряд знайду, але можу зробити, а вони — „та ну ладно“. Не було ніяких креслень, з фотографій орієнтувалися», — каже засновник благодійного фонду «На часі» Руслан Клименко.
Зараз у цеху своєї волонтерської організації вони можуть зібрати до десятка штук за кілька тижнів чи місяць, залежно від наявності дерев’яних заготовок. Бо макет саме із дерева.
Єдина не дерев’яна заготовка це — дуло. Бо воно і блистіти має характерно для правдоподібності і нагріватися, аби макет сприймали за справжній.
«Перевага цього макету — його можна зі стану бойового, одній людині, покласти у стан відпочинку. І от коли вона вночі лежить, і вони окопними свічками нагрівають, то вночі у тепловізор це нібито відстріляний, справжній ствол», — каже Руслан Клименко.
Здавалося б, про подібні хитрощі ліпше мовчати, але військові кажуть — навпаки, нехай росіяни думають, що у нас цих макетів тисячі.
«Це нам допомагає витрачати їхні запаси снарядів, більше мати часу для переміщень, якщо вони не впевнені чи це справжня ціль і займаються дорозвідкою», — каже військовий.
Підрозділ Максима один з тих, що вже користувався цими макетами. Зокрема БМП-2. Вона також вийшла із цеху де нині збирають М-777. На неї ворог витратив чимало снарядів.
Вартість макета 1,5 тис доларів. Тоді як іноземні відповідники коштують у 3-5 разів дорожче. А якщо макет надувний то ціна злітає і у сотні разів.
Росіяни всередньому витрачають на макет від 5 до 20 боєголовок. А на Покровщині, одного разу, навіть понад 200 снарядів — і це рекорд.
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