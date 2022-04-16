Українські військові звільнили від російських окупантів Бобрівку та Байрак під Харковом

Наразі б'ються за Кутузівку.
Щодня Харків стогне від обстрілів. Щодня гинуть його жителі, горять його будинки, щодня харків'яни залишаються без даху над головою. Страждає і передмістя.
Про це з Харкова в ефірі ТСН, марафону "Єдині новини" розповів кореспондент Олександр Загородний.
Щоб таких обстрілів та пожеж було менше – українські військові намагаються відтіснити ворога від Харкова до російського кордону, хоча командувач визнає – зробити це не так вже й просто.
"Обстановка у Півнично-Східний, Східній операційних зонах залишається складною. Місто Харків перебуває у частковій облозі, ворог цілить реактивними системами залпового вогню та ствольною артилерією", - сказав Сергій Наєв, командувач Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ.
Зазначається, що українським військовим далося відтіснити ворога та звільнити Бобрівку та Байрак, а також ще одну територію – це надсекретна військова частина – для українців, але не для росіян, у перші години війни вони розбили її трьома надпотужними ракетами.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 52-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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