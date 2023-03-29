Українські волонтери піклуються про земляків і за кордоном: до Нідерландів відправили тамтешній дефіцит

Волонтери привезли до прихистків у Нідерландах, де живуть українські діти, вісім тисяч книжок. Літературу рідною мовою поклали замість доправлених до України медикаментів та гуманітарної допомоги, коли машини поверталися назад до ЄС, йдеться в ТСН.

Казки, прописи, розмальовки і підліткові романи, від життя вампірів до зубних фей - такі книжки з’явились на столах в Українському домі у Ротердамі. Книжки роз’їдуться по всіх Нідерландах - у шелтери, де є українські діти. “Кожна локація собі замовляла перелік, ми вже розподіляли по інтересах - кому що, Дуже багато замовлення було саме для найменших, бо тут немає, де його купити. Одна книжка на один шелтер і потім зробити копії для всіх і робити якісь уроки можна”, - каже ініціаторка проекту Валерія.

Психологиня за освітою каже, література рідною мовою для тих, хто опинився за тисячі кілометрів від дому - це не лише навчання, а й терапія. “Зараз не належить майже нічого. Якщо вони матимуть українську книжку рідною мовою, то ця ідентифікація відбувається дуже просто. Хто я є? Я читаю українською, моя мова українська — значить, я українець”, - переконує Валерія.

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Книжки для дітей від чотирьох і до чотирнадцяти купили на гроші нідерландського банку, а привіз їх сюди нідерландець Пейтер, який із початку вторгнення волонтерить для українців. Він возить до фронтових міст ліки і гуманітарку, а назад забирає людей - у нідерландські прихистки. “Україна — чудова країна! І всі кого я забираю звідти, обіцяють мені безкоштовну відпустку після перемоги. Так що мої канікули протягом найближчих 10 років вже розписані”, - сміється він.

Назв кирилицею Пейтер не розуміє, книжки обирав по картинках, але дитячі емоції перекладу не потребують. “Вперше, коли я привіз книжки у шелтер, там була маленька дівчинка і вона обіймала цю книжку, наче це був найкращий подарунок в її житті — це було чарівно”, - додає Пейтер.

Представники прихистків розбирають книжки, Лєра тільки встигає розпаковувати нові коробки. Після Ротердаму книжки повезуть до Гааги, аби хоча б маленька, але українська бібліотека, з’явилася у кожному тутешньому прихистку.

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