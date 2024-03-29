Українські воїни здійснили зухвалу операцію під носом в окупантів у Серебрянському лісі: фото, відео

Розвідники Нацгвардії підняли український прапор в Cеребрянському лісі на Луганщині в прямій видимості ворога на відстані 80 метрів в так званій сірій зоні. Підняти синьо-жовтий стяг для воїнів було смертельно небезпечно, але тепер він підіймає бойовий дух піхотинців, які бачать його зі своїх позицій і попри постійні штурми росіян втримують лінію оборони.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маргарити Потапової.

Росіяни невеликими групами намагаються протискати нашу лінію оборони в Серебрянському лісі. Всі дії окупантів відстежують підрозділи нацгвардійців, які тримають тут передній край. Українські піхотинці приймають на себе найбільші удари з усього арсеналу російського озброєння.

Наскільки тут щільно працює ворожа артилерія, видно по скошеному сосновому лісу та купою ворожого заліза, розкиданого навколо. Пересуватись між позиціями треба швидко.

Серебрянський ліс

На позиціях піхотинців ТСН зустрічає бойовий медик на позивний "Таблетка". Це перше бойове чергування 26-річного Тараса в Серебрянському лісі.

Бійці на передньому краю гріються окопними свічками, дехто спить попри ворожу канонаду. Для піхотинців це, кажуть, ще тиха доба.

Саме поблизу цих позицій минулого тижня розвідники батальйону "Хорив" нацгвардійської бригади встановили тут український прапор. В прямій видимості ворога - за 80 м в сірій зоні Підняти синьо-жовтий стяг було смертельно небезпечно. Та хлопцям це вдалося. Це стало несподіванкою навіть для їхніх побратимів.

Для бійців, які боронять позиції на передньому краю лінії оборони бачити український стяг попереду означає вкотре розуміти, для чого вони тут.

Прапор України, який встановили нацгвардійці у Серебрянському лісі

"Зараз, незважаючи на ворожі безпілотники, нам вдалося побачити цей прапор, який хлопці розвідники встановили ось там - за кількасот метрів. Росіяни дуже хочуть збити його будь-якими всіма способами і їм це досі не вдається", - каже кореспондентка ТСН.

Після цієї вдалої зухвалої операції під носом у ворога нацгвардійські пілоти дронів днями закріпили український стяг на вишці лінії електромереж в самісінькому тилу російських позицій. Навряд чи окупанти наважаться його зняти, адже одразу потраплять в приціл наших снайперів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Український прапор під носом у окупантів! Зухвала операція розвідників в Серебрянському лісі

Нагадаємо, які майбутні сценарії війни розглядають західні ЗМІ.

Читайте також: