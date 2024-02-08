Українських чоловіків силоміць повертатимуть додому?: у Європі зробили скандальну заяву

За останні пів року ця тема дедалі частіше потрапляє в медіа, викликаючи резонанс не тільки в Україні, але й у Європі.

Варшава, Париж і Прага мають депортувати українських чоловіків і цим допомогти Україні! Таку приголомшливу заяву зробив екскомандувач Сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак. Вперше військовий наполіг на цьому ще наприкінці січня, а тепер стала відома і офіційна позиція польської влади. Вона неоднозначна.

Чи можливо депортувати українських призовників з ЄС, що про це думають юристи та як реагує офіційний Київ – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

"До них треба достукатися". Польський генерал-лейтенант у відставці Вальдемар Скшипчак зробив гучну заяву, закликавши свій уряд серйозно задуматися над тим, щоб депортувати українців призовного віку назад додому. Скшипчак каже, що ЗСУ потребують більше людей. У Європі ж повно ухилянтів з України. Журналісти польського видання Onet публікують свіжу статистику.

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Вторгнення Росії до України спричинило наплив біженців до Європейського Союзу. У листопаді 2023 року BBC з посиланням на дані Євростату повідомляло, що від початку конфлікту з України до країн ЄС виїхало 650 тис. чоловіків призовного віку.

Заява генерала Скшипчака

Польський генерал пояснює свою логіку досить просто: наразі в Україні вкрай не вистачає солдатів, а середній вік бійця перевищує 40 років. Тож повернення тих, хто виїхав за кордон незаконно, є не тільки можливим, але і вигідним для України.

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Мережа від заяви Скшипчака просто "вибухнула" і буквально розділилася навпіл: хтось вважає, що ухилянтів потрібно повернути якнайшвидше, бо це справедливо; хтось просто лає генерала або ж вважає це неефективним.

А що думає про це польська влада? Журналісти запитали про це у Міністерства закордонних справ республіки. Є там один цікавий нюанс:

"Щодо питань призову українців, які перебувають за кордоном, у тому числі на території Польщі, ми усвідомлюємо поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони. Ми розглядаємо, як ми можемо підтримати українську сторону. Ми віримо, що оптимальним рішенням, було б добре врегулювати ці питання на європейському рівні".

Польща готова депортувати ухилянтів?

Виявляється, поляки буквально не проти цієї ідеї і навіть задумувались, як би вони могли "посприяти" поверненню українських чоловіків на Батьківщину. Раніше голова комітету із закордонних справ Сейму Павел Коваль заявив, що депортувати українців неможливо суто юридично, але Польща за необхідності готова створити для цього відповідне законодавство. Польський депутат навіть запропонував для цього посилити перевірки українських біженців.

"Потрібно задіяти механізми, щоб молоді українці, які можуть боротися (...), повернулися до України. Тобто потрібно подбати, щоб при отриманні дозволів на роботу, продовженні терміну перебування на партнерських умовах відбувалася перевірка, чи можуть люди (...) бути мобілізованими в Україні", – заявив Коваль.

Авжеж поки такої роботи не велося, кажуть вже в іншому відомстві – Міністерстві внутрішніх справ Польщі. Але неозброєним оком видно, як європейці дедалі частіше публічно допускають, що "повертатимуть" українців додому. Так, 23 грудня 2023 року відверто про згоду видворити ухилянтів заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс. До того ж Таллін навіть наполягав на тому, щоб підписати з Києвом відповідну угоду, аби спростити процедуру екстрадиції:

"Естонія не залишиться осторонь. Ми із задоволенням готові укласти такий договір і допомогти Україні. Ми маємо уявлення про те, де в Естонії живуть ці люди. Ми готові посприяти в доправленні цих людей з Естонії до України, якщо вони цього потребують".

Естонія готова "видворити" ухилянтів

Але найвідвертішим був депутат Європейського парламенту від тієї ж Естонії Яак Мадісон. Він за словами до кишені не ліз і емоцій не стримував:

"Минулого тижня ми мали честь вітати пана Зеленського у Таллінні. І він сказав дуже чітко – їм потрібні чоловіки. Їм потрібно більше чоловіків, тому що тисячі чоловіків загинули, зокрема й з українського боку. В Європі у нас є майже 800 тисяч чоловіків, які нелегально порушили закони України та втекли з України. І нам треба допомогти Україні повернути цих чоловіків, а також допомогти з військовою допомогою, щоб вони не гинули, а воювали за Україну і виграли цю війну".

Депутат Європарламенту від Естонії Яак Мадісон / Фото: Вікіпедія

Яка ситуація в Німеччині?

А от у Німеччині депортувати українців точно не збираються. Принаймні поки. Про це неодноразово заявляла низка німецьких можновладців. Причина та сама – не дозволяє законодавство.

Водночас у Верховній Раді працюють над цим. У грудні 2023 року представник Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко зробив приголомшливий для багатьох українців анонс. Депутати разом з урядовцями та військовими розробляють новий законопроєкт, який допоможе мобілізувати чоловіків за кордоном. Їх усіх мали зобов'язати стати на облік.

"Це комплексний законопроєкт, що розробляється і депутатами, і Міністерством оборони, і цілою командою Генерального штабу разом. Українці, які перебувають за кордоном, повинні проходити ті самі процедури ідентифікації, як і ті, що в Україні. Якщо ти будеш у списку тих, хто підлягає мобілізації, ти, звичайно, отримаєш повістку. Це нормальний процес. А далі вже твій вибір – повертаєшся назад чи залишаєшся там – і тоді це буде вже порушенням закону України", – розповів Івченко.

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"Біженці" і нова мобілізація

За словами Івченка, цей законопроєкт хотіли презентувати у січні 2024 року, але, схоже, не вийшло.

Зауважимо, одним із нововведень нового закону про мобілізацію можуть стати електронні повістки. Тож ловити ухилянтів вулицями Лондона та Варшави стане необов’язковим.

Але чи може Україна екстрадувати чоловіків призовного віку? Відповідь – так, але за кількох умов, розповів юрист Андрій Новак:

"Має бути певний процесуальний документ – ухвала суду про розшук або екстрадицію такого чоловіка, або вирок суду, яким визнано людину винною у даному випадку у незаконному перетині кордону і ухилянтстві. І тільки у такому випадку це рішення суду направляється до країни перебування такої особи, і вже місцевий суд буде розглядати питання – екстрадувати громадянина України назад до України чи відмовляти у такому клопотанні".

Заява Данілова

Депортувати ухилянтів поки неможливо, заявляв у грудні секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, неможливо це зробити через статус біженця, який скоріш за все, отримали українські чоловіки за кордоном. Їх "захищає" міжнародне право.

"Ми б хотіли, щоб вони повернулися, але насильно це зробити не вийде. Якщо громадянин офіційно має статус біженця, який постраждав від військової агресії, ми не зможемо втрутитися. Адже в кожній країні є свої закони щодо людей зі статусом біженця", – розповів Данілов.

Українські біженці / Фото: Getty Images

Україна поки не готова повертати втікачів?

Схоже на те, що в Україні поки не готові йти на радикальні кроки щодо ухилянтів, які виїхали за кордон, та обмежуються лиш публічними натяками і окремими заявами. Неодноразово згадував про їхній громадянський обов’язок і президент Володимир Зеленський. Поки що ці натяки м’які.

"Різні люди виїжджали з різних причин. В перші дні війни були відкриті всі кордони. Була війна, люди рятували своїх дітей, всі це абсолютно розуміють. Люди виїжджали в різні країни світу, хтось залишався тут, це був вибір кожної людини. Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом України, які мобілізаційного віку, були в Україні. Питання не в тому, що вони всі мають бути на фронті – у нас велика армія. Є люди, які поїхали і не повернулись на свою роботу. Це їхнє право. Але якщо вони громадяни України, вони повинні сплачувати податки, бажано в Україні. Тому що ці гроші ми потім віддаємо нашим солдатам, які нас захищають. Авжеж, було б бажано, якщо б таку підтримку отримували в Україні. Це було б правильне рішення", – розповів президент.

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