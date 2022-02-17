Українських прикордонників озброїли протитанковими гранатометами: що відбувається на рубежі з Росією

Віднедавна українські бійці перейшли на посилений режим чергування.

Прикордонна служба збільшила кількість загонів на українсько-російському рубежі, у складі підрозділів з’явилися групи швидкого реагування. Прикордонникам видали протитанкові гранатомети. На півночі Чернігівської області, де сходяться кордони трьох країн - України, Росії та Білорусі — несуть службу військові, яким у разі ворожого наступу доведеться першими прийняти бій.

Про те, як і до чого готуються на кордоні, йдеться 17 лютого в сюжеті ТСН.19:30.

Село Клюси на Чернігівщині з трьох сторін межує з Росією. Ледь не кожну другу хату тут уже покинули місцеві мешканці. Але це сталося задовго до нинішнього загострення.

Тутешні жителі Слава та Люба одразу ж пропонують купити сусідський маєток з унікальним виглядом одразу на дві країни - Росію та Білорусь. Хата коштує 5 тисяч гривень, але тут можна знайти і за три з половиною.

Телевізор вдома у Слави і Люби показує новини одразу трьох країн, тож вони трохи спантеличені. Про напад Росії на Україну Слава навіть не хоче думати, хоча й визнає - війська сусідньої держави чомусь біля кордону маневрували, але вже, нібито, відступили.

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За кілька кілометрів від Клюсів визначна пам’ятка радянської доби - стела "Три сестри", яка є монументом “дружби народів”. Саме тут сходяться кордони трьох країн - Білорусі, Росії та України. І хоча монумент досі є, дружби - немає. Чи могли подумати будівельники у 1975 році, коли вони споруджували цю стелу, що тут стоятимуть українці і очікуватимуть ворожого наступу з боку Росії?

Україна вже відгородилася від Росії протитанковим ровом, колючим дротом, парканом, вздовж державного кордону ходять прикордонники. Віднедавна вони перейшли на посилене чергування - постів побільшало, у бійців за спиною протитанкові гранатомети. Утворено групи швидкого реагування. Загалом, кажуть, обстановка стабільна і контрольована.

Але ситуація може змінитися кожної хвилини, тому за будь-яким рухом за лінією державного кордону уважно стежать бійці з оглядових веж на найбільш небезпечних напрямках. У випадку ворожого наступу прикордонникам доведеться першим прийняти бій. Вони знають, що бій навряд чи буде рівним, і їхні гранатомети навряд чи зупинять ворожі танки, але вони спробують.

Про те, яке військо зібрала Росія на кордоні, бійці знають, статті військових експертів про те, що кількість військових в Росії елементарно більша - читали. Але триматимуть оборону тут, де починається українська земля.

Підрозділам прикордонної служби видали протитанкові гранатомети – як налаштовані бійці

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